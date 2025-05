Por MRNews



Avião Cessna cai sobre bairro residencial e deixa rastro de destruição

Na madrugada desta quinta-feira (22), um grave acidente aéreo chocou moradores de San Diego, nos Estados Unidos. Um avião executivo modelo Cessna 550 caiu em um condomínio residencial localizado a cerca de três quilômetros do aeroporto Montgomery-Gibbs, atingindo ao menos 15 casas e provocando incêndios de grande proporção.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros local, o acidente ocorreu por volta das 3h45 (horário local). A aeronave, que tem capacidade para até oito passageiros, colidiu diretamente com as residências, resultando em explosões e destruição de veículos estacionados. A neblina intensa que cobria a região no momento do acidente pode ter sido um dos fatores que comprometeram a visibilidade do piloto, dificultando a manobra de aproximação ou pouso.

O chefe assistente dos bombeiros de San Diego, Dan Eddy, classificou o incidente como de “grande magnitude”, ressaltando que havia combustível espalhado por toda a área, o que aumentou o risco de propagação das chamas. As equipes de resgate atuaram rapidamente para evacuar moradores e controlar os focos de incêndio.

Ainda não há confirmação oficial sobre o número exato de vítimas, mas as autoridades seguem realizando varreduras nos escombros para localizar possíveis sobreviventes ou corpos. A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) dos EUA já estão conduzindo uma investigação para apurar as causas do acidente.

O impacto do acidente foi tão forte que pedaços da fuselagem foram encontrados em telhados e quintais das casas vizinhas. Vários moradores relataram o susto nas redes sociais, descrevendo um barulho ensurdecedor seguido por uma explosão que iluminou o céu da madrugada.

Até o momento, não há informações sobre as identidades dos ocupantes do avião, nem se havia um plano de voo devidamente registrado.

O cenário é de destruição e comoção na comunidade atingida. Autoridades locais pedem que a população evite circular pela área até a completa liberação do perímetro.

Tags: acidente aéreo, San Diego, Cessna 550, avião cai em casas, FAA, NTSB, incêndio em bairro, Montgomery-Gibbs

Avião cai em estrada de Teresina atingindo veículos; aeronave era pilotada por médico

Na manhã deste domingo (08/09), uma aeronave de pequeno porte caiu em uma estrada no Piauí, deixando várias pessoas feridas. O avião, pilotado pelo neurocirurgião Jacinto Lay, despencou sobre a BR-316, localizada na zona sul de Teresina, capital do estado.

Acidente em Teresina

O avião, ao cair na estrada, atingiu uma van e uma motocicleta, causando ferimentos em duas pessoas. A aeronave sobrevoava a região do bairro Lourival Parente no momento do acidente. Uma das vítimas é uma mulher, cuja identidade não foi divulgada até o momento. Ela foi levada ao Hospital de Urgência de Teresina, onde também foi hospitalizado o médico Jacinto Lay. O estado de saúde das vítimas ainda não foi revelado pelas autoridades locais.

Propriedade e Histórico do Avião

A aeronave, de propriedade de Jacinto Lay desde março de 2017, foi fabricada em 2016 e é um modelo monomotor com peso de 750 quilos, conforme informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Esse não é o primeiro acidente envolvendo o médico; em março de 2013, Jacinto já havia sido vítima de outro incidente com uma aeronave, quando precisou realizar um pouso forçado, sofrendo fratura no tornozelo.

Investigações e Estado das Vítimas

Até o momento, não houve confirmação de mortes decorrentes do acidente. A situação de saúde do neurocirurgião e da outra vítima segue sob análise, e as autoridades estão investigando as causas que levaram a aeronave a cair na estrada, atingindo os veículos.

O artigo aborda o acidente aéreo ocorrido em Teresina, envolvendo o médico Jacinto Lay e detalha o impacto causado pelo incidente na BR-316, ressaltando o histórico da aeronave e as condições atuais das vítimas.

Tiago Abravanel é irônico ao falar sobre retorno ao SBT após saída de Eliana

Tiago Abravanel surpreendeu ao compartilhar suas opiniões sobre as mudanças recentes na programação do SBT após a saída de Eliana. Durante uma entrevista ao programa *Sem Censura*, apresentado por Cissa Guimarães e Milton Cunha na TV Brasil, o ator, apresentador e cantor revelou que não recebeu nenhum convite para retornar ao canal fundado por seu avô, Silvio Santos.

Tiago Abravanel e a Possibilidade de Voltar ao SBT

Quando questionado sobre um possível retorno ao SBT, Tiago respondeu de forma irônica que não havia sido avisado sobre qualquer oportunidade. Ele mencionou que, mesmo com as mudanças na grade da emissora após a saída de Eliana, não houve contato para que ele voltasse ao canal. Tiago também deixou uma sugestão para suas tias, que atualmente administram a emissora, considerarem seu nome para projetos futuros.

Vale lembrar que Tiago Abravanel já teve um programa no SBT nas noites de sexta-feira, além de ter participado do Big Brother Brasil e de diversas outras atrações da Globo como convidado.

Cintia Abravanel Fora da Herança do SBT

A mãe de Tiago, Cintia Abravanel, nunca demonstrou interesse em administrar o canal de televisão da família. Em uma entrevista à Folha de S. Paulo, ela revelou que seu pai, Silvio Santos, decidiu deixar a emissora para suas outras filhas. Cintia deverá herdar outros bens, pois Silvio está fazendo a divisão de seu patrimônio ainda em vida.

Enquanto isso, aos 93 anos, Silvio Santos permanece recluso em casa, afastado das atividades no SBT desde 2022.

Esse artigo aborda as declarações recentes de Tiago Abravanel sobre seu possível retorno ao SBT e a situação da herança de sua mãe, Cintia Abravanel, em relação à emissora.

Gloria Menezes Antecipou a Comemoração dos Seus 90 Anos com Festa Delicada e Especial

A atriz Gloria Menezes, ícone da televisão brasileira, começou a celebrar seus 90 anos com uma festa antecipada ao lado de sua família. Embora o aniversário oficial seja apenas em outubro, as comemorações já se iniciaram, destacando momentos emocionantes que foram registrados nas redes sociais por Mocita Fagundes, sua nora.

**Detalhes da Festa**

Mocita compartilhou alguns momentos especiais da comemoração, incluindo Gloria ao lado de um bolo caprichado e uma lembrancinha personalizada que chamou a atenção dos seguidores: uma bonequinha inspirada na própria aniversariante. A nora descreveu a festa como “linda e delicada”, e as imagens rapidamente cativaram o público, demonstrando o carinho que a atriz recebe de seus familiares e fãs.

**Carreira e Vida Pessoal de Gloria Menezes**

Gloria Menezes é uma das atrizes mais queridas e respeitadas da televisão brasileira, com uma carreira que abrange cerca de 60 anos e inclui papéis marcantes em diversas novelas de sucesso. Sua última atuação foi na novela “Totalmente Demais” (2015). Atualmente, Gloria não possui contrato com a Globo e, embora não esteja oficialmente aposentada, não há informações sobre seu retorno à televisão.

Desde agosto de 2021, Gloria vive sem o marido, o também renomado ator Tarcísio Meira, que faleceu devido a complicações da Covid-19. Desde então, ela tem sido vista em alguns momentos públicos, como passeios ao shopping e idas ao teatro, sempre acompanhada do filho e da nora, mostrando resiliência e o apoio constante da família.

**Lembrancinha Inusitada**

A lembrancinha da festa, uma bonequinha que representa Gloria Menezes, simboliza o carinho e a admiração que a atriz desperta. A celebração antecipada reflete a importância desse momento especial para seus familiares, que buscam trazer alegria e homenagens à atriz veterana.

**Homenagens e Celebração de Vida**

Os preparativos para a festa de 90 anos de Gloria Menezes mostram não apenas o carinho de sua família, mas também a gratidão por sua contribuição para a cultura brasileira. A atriz, que sempre encantou o público com sua interpretação talentosa e carisma, continua a ser celebrada como um verdadeiro ícone da televisão.

Enquanto o grande dia de seu aniversário oficial não chega, Gloria já começou a ser homenageada por aqueles que a amam, em uma celebração que reflete sua vida e legado excepcionais.