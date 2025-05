Autoridades discutem riscos de poluição nas praias de Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Representantes da Prefeitura de Ubatuba, Câmara Municipal, Sabesp, Cetesb e instituições públicas se reuniram na quarta-feira, 21, para debater ações emergenciais e estruturais contra a poluição nas praias, com atenção especial à Praia do Perequê-Mirim, apontada como uma das áreas críticas.

O encontro teve como foco minimizar riscos à saúde pública e ao meio ambiente, discutir o andamento das obras de esgotamento sanitário e reforçar a necessidade de fiscalização em ocupações irregulares.

A pauta sobre investimentos da Sabesp no Litoral Norte foi pontual na reunião. “Estão previstos R$ 590 milhões em investimentos no Litoral Norte até 2029, dos quais R$ 400 milhões serão destinados ao esgotamento sanitário e R$ 190 milhões ao abastecimento de água potável. A área do Perequê-Mirim está em obras, com previsão de conclusão até dezembro de 2026, e o avanço depende da regularização fundiária promovida pela REURB municipal”, destacou o gerente de manutenção da Sabesp Região Caraguatatuba e Ubatuba, Ronan Moreira.

Também foram propostas soluções técnicas como o uso do Plano de Recuperação de Áreas Degradada (PRADS) e fitoremediação com plantas para descontaminação do solo e da água, além de ações educativas e de fiscalização ambiental.

“É preciso integrar urbanismo, habitação e meio ambiente para garantir o equilíbrio sustentável do território”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Guilherme Arantes.

O vereador Gady Gonzalez (MDB) salientou da situação na Praia do Perequê-Mirim e questionou a Cetesb pela atribuição de bandeira verde à área, mesmo diante de evidências de contaminação. Já a vereadora Jaque Dutra (PSB) cobrou explicações sobre os atrasos em obras previstas no contrato municipal com a Sabesp, bem como dados atualizados sobre o índice de cobertura de saneamento na cidade.

A reunião contou ainda com representantes da Secretaria de Saúde, Secretaria de Habitação e do Gabinete da Prefeitura. Um dos encaminhamentos definidos foi o envio de ofícios à Sabesp, Vigilância Sanitária e Santa Casa para esclarecer um óbito sob investigação, que pode estar relacionado à poluição da água.

Ficou acordado que uma nova reunião será realizada em até 15 dias, após a resposta dos órgãos oficiados. Entre os consensos, destacam-se a urgência em ampliar as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), a educação ambiental contínua e o reforço nas fiscalizações em áreas irregulares.