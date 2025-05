Agência Minas Gerais | Governo de Minas fortalece a cultura do café e o turismo de experiência em abertura de evento em Varginha

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), participou, nesta quinta-feira (22/5), em Varginha, da abertura do Café com Tudo – Fórum Regional de Cultura Cafeeira da Microrregião de Varginha, que segue até esta sexta-feira (23/5), no Centro de Excelência em Cafeicultura do Senar. Com entrada gratuita, o evento celebra a cultura cafeeira do Sul de Minas e promove a integração entre turismo, gastronomia, arte, cultura, inovação e economia da criatividade, com foco no desenvolvimento regional.

A programação inclui palestras temáticas, workshops, exposições fotográficas, apresentações musicais, sessões literárias com foco no café e vivências da Rota Cafés do Sul de Minas, que reúne roteiros por fazendas centenárias e patrimônios históricos da região.

Durante a abertura oficial do fórum, o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, ressaltou o protagonismo do café na cultura, cozinha mineira e na economia do estado, além de ressaltar o crescimento do turismo em Minas Gerais e sua importância como vetor de geração de emprego e renda.

Em seu discurso, Oliveira também falou sobre um importante projeto do governo estadual: “Estamos em fase final, por meio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), da elaboração do dossiê para reconhecer o café como patrimônio histórico de Minas Gerais. E conto com o apoio de todos vocês para essa conquista”.

O Café com Tudo – Fórum Regional de Cultura Cafeeira da Microrregião de Varginha é uma realização do Governo de Minas, por meio da Secult-MG, em parceria com a Associação Comercial de Varginha (ACIV), Abrasel Regional Sul de Minas e o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha (Sehav), com apoio do Sebrae Minas, Sicoob Credivar, FBHA, CCCMG, Sicredi, entre outras instituições. A iniciativa conta com recursos do Fundo Estadual de Cultura.

Rota Cafés do Sul de Minas

A rota turística foi lançada pelo Governo de Minas, por meio da Secult-MG, em 2023, durante a 35ª edição da Festuris, em Gramado (RS). Ela contempla seis municípios da região, que é a maior produtora de café do mundo. Participam desse trajeto os municípios de Três Pontas, Cambuquira, São Lourenço, Baependi, Caxambu e Cruzília. A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Minas com a valorização das vocações regionais e o fortalecimento do turismo de experiência, unindo tradição, identidade e desenvolvimento sustentável.

A Rota Cafés do Sul de Minas reúne cerca de seis experiências turísticas relacionadas ao café: Paiol Café Boutique (Três Pontas), Fazenda Santa Quitéria (Cambuquira), Fazenda Catiguá (Cambuquira), Parque das Águas (Caxambu), Café Seival (Baependi) e Laticínios Paiolzinho (Cruzília).