20ª Semana Chico Triste movimenta região leste em junho

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

*Colaborou a estagiária Bruna König.

A 20ª da Semana Chico Triste, a partir do próximo dia 5 de junho, terá uma programação variada e para todos os gostos na Vila Tesouro, região leste de São José dos Campos.

Todas as atividades acontecem na Casa de Cultura Chico Triste. A abertura oficial acontece às 20h, com apresentação da Banda Regimental de Música do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior – 1), da Polícia Militar.

Criada em 1939, a banda possui um repertório diversificado, que vai do erudito à música popular, e realiza apresentações em diversas cidades do interior paulista.

A semana celebra a trajetória de Francisco Pereira da Silva, mais conhecido como Chico Triste. Major reformado da Polícia Militar, foi também professor, jornalista, folclorista e uma figura marcante da cultura popular regional. Participou ativamente de instituições voltadas ao estudo do folclore, como a Comissão Paulista de Folclore e a Associação Brasileira de Folclore, sendo um dos grandes nomes na valorização dos saberes populares.

Atrações

A programação também conta com a exposição de mosaicos “Paixão – Estações da Cruz”, do artista Valdir Innocentini. A mostra reúne obras inspiradas na Via Sacra e em outros temas, como bailarinas flamencas, flores e cenas urbanas.

O artista é pesquisador aposentado do Inpe e, desde 2022, dedica-se à arte do mosaico, desenvolvendo um estilo próprio sob a orientação do mosaicista Evaldo Eras.

O evento é uma homenagem ao legado cultural de Chico Triste e um convite ao público para conhecer e valorizar as expressões artísticas e populares da nossa região.

Exposição

Período da exposição: de 5 a 30 de junho

Horário de visitação: das 8h às 12h e das 13h às 21h

Serviço

Casa de Cultura Chico Triste

Rua Milton Cruz, s/n°, Jardim São Jorge



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo