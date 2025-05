Vila Nova x Cruzeiro, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (22/05)

O jogo entre Vila Nova x Cruzeiro marcado para acontecer nesta 19 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Vila que vai buscar a vitória em seus domínios.

Vila Nova x Cruzeiro: Onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo da Copa do Brasil 2025

Nesta quinta-feira, dia 22 de maio de 2025, Vila Nova e Cruzeiro se enfrentam em um duelo decisivo pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto está marcado para às 19h (horário de Brasília), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), com transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O jogo é decisivo para o futuro das equipes na competição e promete fortes emoções.

Contexto do confronto

O Cruzeiro chega com vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 0 no Mineirão. Com isso, o time mineiro pode até perder por um gol de diferença que ainda assim garante vaga nas oitavas de final. Já o Vila Nova precisa vencer por dois gols para levar a decisão para os pênaltis ou por três ou mais para se classificar diretamente.

A Copa do Brasil 2025 segue reunindo 32 clubes nesta terceira fase, sendo uma das competições mais democráticas e emocionantes do futebol brasileiro. A equipe que avançar neste confronto se juntará a outros grandes clubes nas oitavas, fase que passa a ter jogos exibidos também na TV aberta, conforme cronograma do Grupo Globo, detentor dos direitos de transmissão.

Onde assistir Vila Nova x Cruzeiro ao vivo?

A partida terá cobertura completa na televisão e streaming, garantindo várias opções para o torcedor:

TV fechada: SporTV

SporTV Pay-per-view: Premiere

Premiere Streaming: Amazon Prime Video (para outros jogos da rodada)

A exibição em TV aberta acontecerá apenas a partir das oitavas de final da Copa do Brasil, conforme decisão estratégica adotada desde 2023 pelo Grupo Globo.

Prováveis escalações

Vila Nova (técnico: Luizinho Lopes)

O time goiano busca fazer história e reverter a desvantagem. Deve ir a campo com sua formação ideal:

Dênis Júnior; Alex Silva, Rafael Donato, Eduardo Doma e Willian Formiga; Ralf, Igor Henrique e Ronald; Lourenço, Alesson e Neto Pessoa.

Cruzeiro (técnico: Fernando Seabra)

Com vantagem confortável, o treinador cruzeirense pode rodar o elenco, mas ainda assim deve manter uma base sólida:

Rafael Cabral; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira; Arthur Gomes, Robert e Rafa Silva.

Arbitragem

A CBF já definiu a equipe de arbitragem para o duelo em Goiânia:

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistente 1: Kleber Lucio Gil (SC)

Assistente 2: Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Palpite e expectativas

Mesmo jogando fora de casa, o Cruzeiro é favorito, tendo mais qualidade técnica e vantagem no placar. No entanto, o Vila Nova costuma ser muito forte no Serra Dourada e terá o apoio da torcida para tentar surpreender. Espera-se um jogo com forte marcação, muita intensidade e oportunidades para ambos os lados.

Palpite: Vila Nova 1 x 1 Cruzeiro

Considerações finais

O confronto entre Vila Nova e Cruzeiro é mais um capítulo eletrizante da Copa do Brasil 2025. Enquanto o time mineiro busca consolidar sua retomada em torneios nacionais, o Vila sonha com uma virada histórica diante da sua torcida. Independentemente do resultado, o duelo promete ser um espetáculo de futebol competitivo, com ampla cobertura na TV e streaming para os apaixonados pelo esporte.

Análise de Dados

