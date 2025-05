Vem aí mais uma edição da feira de adoção da Prefeitura de Sorocaba neste sábado (24) – Agência de Notícias

Vai acontecer neste sábado (24), das 13h às 17h, no Max Atacadista, localizado na avenida João Ribeiro de Barros, 1.411, no Jardim Siriema, a feirinha de adoção do programa “D + uma chance, adote uma vida!”. Essa é uma grande oportunidade para quem está a procura do um novo animalzinho de estimação.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), a campanha de adoção responsável é permanente. Todos os animais que estarão na feirinha são vacinados, castrados e microchipados.

Ao adotar um animal de estimação é preciso saber e se conscientizar que o novo integrante da família pode viver mais de 15 anos, ou seja, ele vai precisar da atenção e cuidado por muitos anos. Animal não é coisa. São seres que sentem tudo o que passa ao redor, por isso, além de receber carinho, cuidados veterinários e brincadeiras, os passeios são fundamentais para terem uma boa qualidade de vida.

Para quem deseja adotar um pet, o Canil Municipal, localizado na Rua Rosa Maria de Oliveira, 345, ao lado do Instituto Humberto de Campos, no Jardim Zulmira, está com as portas abertas sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações pelo WhatsApp: (15) 99104-4258 ou pelo telefone: (15) 3202-8006. Os munícipes também podem conhecer animais disponíveis para adoção na rede social da campanha Divulga Pet: @divulgapetsorocaba.