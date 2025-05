Ubatuba tem fim de semana esportivo – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O final de semana em Ubatuba será marcado por uma programação esportiva que envolve várias modalidades. Atletas de diversas partes do Brasil e do mundo estarão na cidade para participar de eventos esportivos, que também envolvem ações sociais voltadas à comunidade local.

Um dos destaques é a 1ª Corrida Solidária de Ubatuba, que acontecem neste domingo, 25, com largada às 8h da manhã, na praia do Perequê-Açu. Toda a arrecadação das inscrições será revertida em cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Esportes e Lazer.

“Estamos muito felizes em poder ajudar nossa comunidade de forma tão especial. É qualidade de vida, solidariedade e bem-estar em uma só ação”, afirmou Maicon Amaro, organizador da corrida.

As inscrições estão limitadas a 200 participantes e seguem abertas até o dia 23 de maio, às 18h, no site ticketsports.com.br.

No mesmo final de semana, será realizada a segunda etapa do Circuito Mundial de Skimboard, entre os dias 23 e 25, na Praia da Sununga, conhecida por suas ondas laterais únicas e que torna a cidade como Capital do Surf. A competição internacional contará com atletas do México, Estados Unidos, Portugal, Austrália, Chile e diversas regiões do Brasil, incluindo nomes como o atual campeão mundial Lucas Fink, e talentos locais como Leandro Azevedo, Renato Lima, Júlia Dias e Pedro Lima.

Outro grande evento é o Gran Cup Brasil de Ciclismo, um dos mais importantes da categoria estrada no país. A prova será disputada na rodovia BR-101, entre Ubatuba e Paraty, e reunirá ciclistas federados e amadores. A competição é organizada pelo Clube de Ciclismo de São José dos Campos, com apoio da Prefeitura de Ubatuba, Secretaria de Esportes, Secretaria de Turismo, ANTT, CCR Rio-SP e Polícia Rodoviária Federal.

Competição fora de Ubatuba

A equipe esportiva da cidade também representará Ubatuba nos Jogos da Melhor Idade (JOMI) e nos Jogos da Juventude, em Guaratinguetá. No sábado, jogam os times femininos de vôlei 60+ e 70+, e no domingo, é a vez do vôlei masculino 60+. No mesmo dia, ocorre a disputa de tênis de mesa feminino, com jovens atletas da cidade.

“Ubatuba vive um fim de semana esportivo intenso e simbólico. Reunimos competições de nível internacional, como o skimboard, eventos nacionais como o ciclismo e ações sociais que fazem a diferença na vida das pessoas. Isso mostra a força do esporte como ferramenta de inclusão, saúde, turismo e cidadania”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.