Teatro valoriza talentos locais com programação de shows em maio e junho – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto segue com uma programação especial dedicada a valorizar artistas de Ubatuba, com duas apresentações que prometem reunir o público para prestigiar apresentações que celebram a música brasileira em suas diversas formas.

No domingo, 25, às 19h30, o duo/ casal Guilherme e Thaíz Lóssio sobe ao palco com o show “Lóssios Cantam Tribalistas”. O espetáculo faz um tributo ao trio Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, com sucessos como “Velha Infância”, “Carnavália” e “O Pulso”, além de incluir composições autorais da dupla. A apresentação terá participação de banda completa e duração de 90 minutos. Os ingressos, com classificação livre, já estão disponíveis no site megabilheteria.com.

Já no dia 19 de junho, às 19h, é a vez da cantora, compositora e atriz Mara Braga apresentar seu show autoral “MarAdentro”, baseado em seu álbum de estreia. Unindo música e performance cênica, o espetáculo propõe uma imersão nas simbologias do mar, com repertório que dialoga com nomes como Dorival Caymmi, Debussy e Djavan. Com direção musical da pianista Juliana Rodrigues e participação de músicos convidados, a noite contará ainda com a presença especial do Grupo de Fandango Caiçara de Ubatuba. Ao fim da apresentação, haverá um bate-papo com o público. A classificação é livre e os ingressos também estão disponíveis em megabilheteria.com.

A iniciativa integra a programação da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart e é viabilizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal.