Taça Baltazar Fernandes tem 12 jogos neste domingo (25) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), promove, neste domingo (25), a partir das 8h30, 12 partidas válidas pela quinta rodada da Taça Baltazar Fernandes 2025, em diferentes campos da cidade.

O campeonato da terceira divisão do futebol varzeano da cidade conta com a participação de 27 times, organizados em quatro grupos, sendo três deles com sete equipes e um com seis equipes.

Classificam-se os quatro melhores de cada grupo para as Oitavas de Final. Já o último colocado de cada grupo será rebaixado para a Taça Manchester Paulista 2026.

As Oitavas de Final, Semifinal e Final serão disputadas em jogo único. Já a fase das Quartas de Final terá jogos de ida e volta. As equipes que chegarem à Semifinal garantirão acesso à Taça Palácio dos Tropeiros 2026.

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta, das 9h às 16h, pelos telefones: (15) 3212-7282 ou 3212-7289, pelo site da Sequav: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/taca-baltazar-fernandes/ ou pelo e-mail: [email protected].

Confira, abaixo, a programação dos jogos deste domingo (25):

8h30 – São Raimundo x Independente Josane

Local: Arena Vitória Régia 3 (Rua José Martinez Perez, 162 – Parque Vitória Régia)

8h30 – Botafogo R 3 x Santa Esmeralda

Local: CE Dr. Pitico (Rua Anselmo Rolim, s/n – Vila Angélica)

9h – Jardim Los Angeles x CAP

Local: CE Maria Eugênia (Rua Mário Romano, s/n – Jardim Maria Eugênia)

10h30 – Red Tails x Amigos Sorocaba/Alamino

Local: CE Dr. Pitico (Rua Anselmo Rolim, s/n – Vila Angélica)

10h30 – Jandaia x Água Vermelha

Local: Arena Vitória Régia 3 (Rua José Martinez Perez, 162 – Parque Vitória Régia)

10h30 – Jardim Manchester x Iporanga

Local: Campo do Santa Terezinha (Rua Felipe Antônio Moisés Bete, 61 – Jardim Bertanha)

10h30 – SE Paineiras x SESE

Local: Campo do Comercial (Rua Antônio Cassillo Filho, 632 – Jardim São Conrado)

10h30 – Tigrão do Éden x Paulista

Local: Arena Tigrão (Rua Paulo Breda Filho, 186 – Jardim Boa Esperança)

10h30 – Nova União do Éden x Monteiro

Local: Craque do Amanhã (Rua Padre Pedro Domingos Paes, 318 – Vila Haro)

10h30 – União do Mineirão x União BTK

Local: Arena Mineirão (Rua Doutor Altino Arantes, 1.385 – Jardim São Lourenzo)

10h30 – Barroka x Ville Guaíba

Local: Campo do Barcelona (Avenida Paraguai, 469 – Vila Barcelona)

15h – Juventude x Comercial

Local: Arena Lago Country (Rua Francelino de Abreu, 390 – Itavuvu)