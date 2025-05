Sorocaba é campeã na modalidade Coreografia na Fase Regional dos Jogos da Melhor Idade – Agência de Notícias

A equipe de Coreografia, na categoria A (60 a 69 anos), de Sorocaba conquistou o primeiro lugar na Fase Regional 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), que ocorre em Cerquilho (SP).

Organizado e realizado pelo Governo do Estado, o Jomi foi criado para valorizar e estimular a prática esportiva, como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para melhor convívio social dos idosos. Os atletas e equipes com melhores resultados das etapas regionais se classificam para a final estadual, marcada para junho.

A competição conta com 160 atletas de Sorocaba, com idade a partir de 60 anos, que disputam todas as 15 modalidades esportivas, até este domingo (25). São elas: atletismo, basquete 3×3 adaptado, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, vôlei adaptado e xadrez.

Os atletas de Sorocaba treinam, durante o ano, em equipamentos esportivos da cidade, principalmente no Centro Esportivo do Jardim Simus, além de unidades parceiras da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), e representam o município em competições oficiais do Estado de São Paulo, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Sorocaba e a ADES.

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Sequav, fornece todo apoio às equipes, incluindo a realização das inscrições, além de transporte e montagem da estrutura do alojamento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3212-7282 ou pelo e-mail: [email protected].