Secretaria Especial de Integração Metropolitana promove seminário sobre Maio Laranja – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O seminário servirá para orientar entes públicos e representantes da sociedade civil. Arte: Divulgação/Prefeitura

A Secretaria Especial de Integração Metropolitana do Rio realiza no dia 27/05, das 14h às 17h, o seminário “Maio Laranja: Integrando ações pelo combate ao abuso e exploração sexual infantojuvenil “, no Teatro Municipal Carlos Gomes, na praça Tiradentes, no Centro do Rio. A SEIM tem como objetivo divulgar informações sobre ações eficazes e boas práticas que vêm sendo implantadas pelo setor público para suprimir este tipo de abuso entre os municípios da Região Metropolitana. A Secretaria espera também que seminário sirva como orientação para que educadores, profissionais da saúde, da assistência social, pais, gestores públicos, entidades da sociedade civil e lideranças da Região Metropolitana do Rio de Janeiro consigam identificar rapidamente os sinais de alerta de uma possível vítima. Desta forma, é mais fácil providenciar o acolhimento, o combate e a denúncia do provável abusador.

– Além da conscientização, o encontro promove informações de utilidade pública, sobre onde e como buscar ajuda para as vítimas e seus familiares. Teremos também a entrega do prêmio “SEIM: Integrando Ações – Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantojuvenil”, que homenageará projetos ou campanhas que promovam o combate à esse tipo de crime -, diz o secretário de Integração Metropolitana, Luis Santos:

Martha Rocha, Secretária de Assistência Social do município do Rio de Janeiro, será uma das palestrantes do seminário e abordará o trabalho efetuado pelos profissionais da sua pasta na gestão destes casos:

– A luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes não é de uma área só — é de todos nós. O Maio Laranja nos lembra que, quando Assistência Social, Saúde, Educação, Justiça e Segurança Pública trabalham juntas, a rede de proteção fica muito mais forte. Essa integração faz toda a diferença: a gente consegue agir mais rápido, prevenir melhor e acolher de forma mais humana quem precisa. Não basta só conscientizar — é preciso transformar essa consciência em ações reais, que protejam nossas crianças de verdade. É isso que faz uma política pública funcionar de verdade: gente comprometida, trabalhando junto -, conclui a secretária Martha Rocha.

O seminário contará também com a participação do subsecretário de Articulação e Integração da Rede de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Hugo Nepomuceno, que falará sobre como a escola tem trabalhado na identificação dos casos e quais medidas são tomadas a partir da confirmação da suspeita do abuso:

– A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro tem intensificado os investimentos na formação e capacitação dos profissionais da rede de ensino, com ênfase na prática da Escuta Especializada. Essa abordagem é essencial para garantir a proteção integral de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, sem revitimizá-los e promovendo uma atuação acolhedora, ética e comprometida com os direitos da criança e do adolescente -, explica Nepumoceno.

Completando o time, teremos a presença da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, Cristiane Santana, que compartilhará de que forma os órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente atuam para a prevenção de novos casos de violência.

Serviço:

“Maio Laranja na Gestão Pública: Integrando Ações pelo Combate ao Abuso Sexual e Exploração Infantojuvenil”

Data: 27/05 (terça-feira)

Horário: 14h às 17h

Local: Teatro Municipal Carlos Gomes, praça Tiradentes S/N – Centro do RJ

O Seminário será transmitido ao vivo, via Instagram e Youtube. @seim.rio

Evento gratuito, sujeito a lotação. As inscrições poderão ser feitas pelo link disponível na bio do nosso instagram – @seim.rio. O local possui estrutura adaptada. Classificação Livre