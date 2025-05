São José terá 3 representantes no Mundial de Basquete Sub-19

Nei José Sant’Anna





O São José Basketball feminino teve duas atletas convocadas para a Seleção Brasileira sub-19 que disputará a Copa do Mundo da categoria, na República Tcheca, entre os dias 12 e 20 de julho. Além delas, a coordenadora do basquete feminino do Atleta Cidadão, Ana Diniz, também foi chamada como assistente técnica da seleção na competição.

A ala Sara Martins de Souza, de 17 anos, e a pivô Julia Vitoria Preis da Silva, de 16, se apresentam ao técnico Léo Figueiró no dia 15 de junho para o início do período de treinos para o Mundial, que prossegue até 6 de julho, em São Paulo.

Depois a delegação embarca para a Croácia para amistosos preparatórios, nos dias 8 e 9 de julho. Na sequência, a equipe segue para Brno, na República Tcheca, onde acontecerá a Copa do Mundo.

Sara e Julia integram a equipe do Atleta Cidadão desde 2023, já com outras convocações em seleções de base do Brasil. Sara teve participação com a brasileira sub-16 em 2023 e Julia com a sub-15 em 2024.

A pivô Julia Preis já teve convocação para seleção sub-15 | Foto: Divulgação

Já a técnica Ana Diniz terá sua terceira experiência na comissão técnica da seleção. “É um sonho! Tive oportunidades em 2024 na Copa América Sub-18 realizada na Colômbia, quando a equipe conquistou essa vaga para o Mundial e também com a Seleção Sub-15 no Campeonato Sul-Americano realizado na Venezuela”, afirmou Diniz.

“Sou muito grata a Prefeitura de São José, que através do Programa Atleta Cidadão, proporciona essas oportunidades para atletas e também para nos técnicos. Considero uma das maiores políticas públicas municipais do país, sinto orgulho de vestir a camisa do Atleta Cidadão”, completou.

Ana Diniz terá sua 3ª experiência na comissão técnica da seleção | Foto: Divulgação

O campeonato

No Mundial da República Tcheca o Brasil está no grupo C, ao lado de Austrália, França e Mali. O Brasil conquistou a vaga com o quarto lugar na Copa América Sub-18, em 2024, mesmo desfalcado, confirmando seu lugar pelo segundo ciclo seguido no torneio. A equipe vinha do título do Sul-Americano Sub-17, com a mesma geração, em 2023, em Bucaramanga, na Colômbia.

“É uma geração extremamente talentosa e uma seleção experiente. Algumas das meninas já estiveram no último Mundial, em 2023. Vamos ter uma das chaves mais difíceis do torneio, mas estou muito esperançoso com o potencial e o comprometimento do time. Agora o ideal é potencializar todas elas o máximo possível para que o Brasil possa fazer uma grande Copa do Mundo na República Tcheca”, comentou o técnico Léo Figueiró.

Grupos do Mundial

A – Estados Unidos, Israel, Hungria e Coreia do Sul

B – Nigéria, Portugal, Canadá e China

C – Brasil, Austrália, França e Mali

D – Espanha, República Tcheca, Japão e Argentina

Na primeira fase, as Seleções são ranqueadas de 1 a 16, com todas indo para as oitavas de final.

Daí em diante, o mata-mata define as quartas.

Os jogos terão transmissão ao vivo no YouTube da FIBA.



