Revisão do PDI 2024-2029: aberta consulta pública sobre capítulo de Gestão de Pessoas – IFSP

Comissão específica foi criada para coordenar a revisão do plano; comunidade pode enviar contribuições até 28 de maio

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) deu início ao processo da primeira revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024-2029. A ação cumpre o previsto no capítulo 1.7.3 do próprio plano, que estabelece revisões em dois momentos: 2025 e 2027. A iniciativa foi formalizada por meio da Resolução nº 42/2024, aprovada pelo Conselho Superior em 27 de agosto de 2024.

Seguindo o que determina o Comunicado nº 1/2025 PRO-PRD/RET/IFSP, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP-PRD) abriu consulta pública para receber sugestões da comunidade sobre a primeira revisão do capítulo de Gestão de Pessoas do PDI 2024-2029.

As pessoas interessadas podem participar do processo analisando a revisão realizada e inserindo contribuições no seguinte formulário:

O documento pode ser consultado acessando o seguinte link:

A consulta pública representa uma oportunidade para toda a comunidade acadêmica participar ativamente do planejamento institucional do IFSP, contribuindo para a construção coletiva de políticas que impactam diretamente na qualidade da gestão e no futuro da instituição.