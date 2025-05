Qual filme vai passar na Sessão da Tarde e Corujão Hoje, Quinta (22/05) na Globo? QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 22/05/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Globo para a quinta-feira, 22/05/2025: Drama e emoção na Sessão da Tarde e no Corujão I

A TV Globo preparou uma programação especial para os telespectadores da quinta-feira, 22 de maio de 2025, com dois filmes emocionantes que prometem tocar o público com histórias de fé, superação e identidade. A Sessão da Tarde apresenta o filme norte-americano A Colheita da Fé, enquanto o Corujão I exibe a produção nacional Homem Onça. Ambos os longas são dramas e se baseiam em narrativas profundas que envolvem relações humanas, decisões difíceis e questões existenciais.

Sessão da Tarde – A Colheita da Fé (All Saints)

Horário : após Mulheres de Areia

: após Mulheres de Areia Gênero : Drama / Religioso

: Drama / Religioso País de origem : Estados Unidos

: Estados Unidos Ano : 2017

: 2017 Direção : Steve Gomer

: Steve Gomer Elenco: John Corbett, Barry Corbin, Cara Buono, Nelson Lee, Myles Moore

O longa A Colheita da Fé (All Saints) é baseado em uma história real e comove por sua mensagem de solidariedade e esperança. O enredo gira em torno de Michael Spurlock (vivido por John Corbett), um pastor que recebe a difícil missão de fechar uma pequena igreja no interior dos Estados Unidos para que o terreno seja vendido a uma incorporadora. No entanto, sua vida muda ao conhecer um grupo de refugiados do Sudeste Asiático, vindos de Myanmar, que passam a frequentar o local em busca de abrigo e apoio.

Movido pela fé e pela compaixão, Spurlock se une à comunidade de refugiados para tentar reerguer a igreja, transformando o terreno abandonado em uma fazenda que passa a alimentar as famílias necessitadas e, ao mesmo tempo, sustentar financeiramente o templo. A história oferece uma poderosa reflexão sobre altruísmo, empatia e o verdadeiro papel da fé diante dos desafios sociais contemporâneos.

Com belas paisagens rurais, atuações emocionantes e uma trilha sonora sensível, A Colheita da Fé é um filme que inspira e emociona, sendo uma excelente opção para toda a família na tarde da quinta-feira.

Corujão I – Homem Onça

Horário : na madrugada de quinta para sexta

: na madrugada de quinta para sexta Gênero : Drama / Nacional

: Drama / Nacional País de origem : Brasil

: Brasil Ano : 2020

: 2020 Direção : Vinícius Reis

: Vinícius Reis Elenco: Chico Diaz, Valentina Herszage, Tom Karabachian, Sílvia Buarque

Para os que apreciam o cinema nacional, o Corujão I exibe Homem Onça, uma produção brasileira lançada em 2020 que combina drama e introspecção em uma narrativa que alterna tempos e memórias.

O protagonista, Pedro (interpretado por Chico Diaz), é um homem que vive com sua família no Rio de Janeiro durante os anos 1980, período de mudanças políticas e sociais no Brasil. Após a aposentadoria, ele retorna à sua cidade natal e, a partir daí, o filme costura duas linhas temporais: a juventude e a velhice do personagem. Essa estrutura narrativa permite ao espectador compreender os medos, as perdas e os encantos que moldaram a trajetória do protagonista.

Homem Onça é um retrato poético da passagem do tempo e da busca por identidade e pertencimento. A direção sensível de Vinícius Reis, aliada à fotografia elegante e ao elenco afinado, transforma o filme em uma experiência cinematográfica profunda e reflexiva.

Conclusão

A programação de filmes da Globo para a quinta-feira, 22 de maio de 2025, é um prato cheio para quem gosta de histórias com forte carga emocional e temas universais. A Colheita da Fé fala sobre solidariedade e transformação por meio da fé, enquanto Homem Onça mergulha nas memórias e nos conflitos internos de um homem em diferentes fases da vida.

Esses filmes são escolhas ideais para quem busca cinema com propósito, seja durante a tarde ou na madrugada. Fique ligado na TV Globo e aproveite esses grandes dramas que certamente vão tocar seu coração.

