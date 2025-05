PTS recebe a visita do superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Estado de São Paulo – Agência de Notícias

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) recebeu a visita do superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no Estado de São Paulo, Estanislau Steck, nesta quarta-feira (21). A visita foi articulada entre a presidência do PTS e integrantes do Programa Liderança para Desenvolvimento Regional (LÍDER), que visa promover o desenvolvimento regional por meio da colaboração entre lideranças de diferentes setores: público, privado e sociedade civil.

O encontro reuniu representantes do setor agropecuário e de desenvolvimento econômico de prefeituras da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), instituições de ensino e empresários. Também participou da reunião o secretário de Desenvolvimento Econômico de Sorocaba, Bruno Santana.

O presidente do PTS, Nelson Cancellara, fez a abertura do encontro e destacou a importância da estrutura do Parque, bem como as principais ações e os projetos desenvolvidos em seu ecossistema. No local, desde dezembro de 2016, há uma Unidade Técnica Regional de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (UTRA), vinculada ao Mapa, cujo espaço conta com áreas de atendimento e laboratório para prestação de serviços no setor do agronegócio.

Também ressaltou a relevância do Programa, com o lançamento da Agenda Estratégica de Desenvolvimento da RMS, ocorrido no último dia 4 de abril, e que teve como objetivo apresentar o Plano Diretor, desenvolvido pelos participantes do Programa LÍDER, incluindo o PTS, ao longo de 2024, com a mediação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP). “Esse plano reúne diretrizes estratégicas para o crescimento das cidades da região, com foco nas áreas de Turismo, Indústria e do Agro, identificadas como as principais forças e oportunidades pelos líderes locais. O agronegócio vem consolidando-se como um dos principais pilares da economia da nossa região, com impacto significativo no progresso social e econômico local. Entretanto, existem desafios a serem superados para que esse setor possa ampliar ainda mais suas potencialidades e oportunidades. E um dos nossos objetivos é conectar a governança das instituições do agronegócio, visando fortalecer a atuação integrada de programas e projetos”, ressaltou.

Um dos integrantes do Programa Líder, o empresário Daniel de Jesus Leite, fez uma apresentação detalhada sobre o cenário atual do agronegócio na Região Metropolitana, mostrando seus diferenciais competitivos.

Estanislau Steck, que também é ex-prefeito de Louveira, assumiu a superintendência em São Paulo no dia 5 de março e, desde então, tem tido uma agenda extensa com o propósito de conhecer e se conectar com todas as regiões do Estado e suas lideranças no setor. Durante sua visita ao PTS destacou a importância do Programa Líder “para unir forças em busca do desenvolvimento do setor na região”. Estanislau valorizou o papel das Cadeias Produtivas Locais (CPLs) e cooperativas na organização da produção agrícola e destacou o crescimento da agricultura familiar e do cooperativismo em São Paulo. “A nova geração do agro tem buscado inovação e valorizado o trabalho conjunto”, afirmou.

Ele também comentou o papel do turismo rural, como a Rota do Café e a Rota do Vinho, que vêm agregando valor aos produtos agrícolas e movimentando a economia regional. “Temos que investir em crédito, pesquisa, inovação e logística para consolidar o Brasil como celeiro do mundo. Com união entre governo estadual e federal, vamos ampliar a competitividade dos nossos produtos, garantir alimentos a preços justos e fortalecer a nossa posição internacional”, finalizou.