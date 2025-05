Prefeitura de Sorocaba e Sebrae realizam o Mutirão de Regularização de MEIs entre dos dias 28 e 30 de maio – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp), em parceria com o Sebrae-SP, realizam, de 28 a 30 de maio, o Mutirão de Regularização de Microempreendedores Individuais (MEIs). A ação acontece sempre das 9h às 16h, na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro.

O objetivo central do evento é auxiliar os MEIs na entrega da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), cujo prazo termina no dia 31 de maio. A declaração é obrigatória mesmo para quem não teve faturamento e, se não for enviada, pode resultar em multas e suspensão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Além disso, a ação reunirá diversos órgãos e entidades públicas em um único local, com serviços que abertura de empresas, renegociação de débitos e apoio jurídico, e informações sobre cursos, crédito e orientações fiscais. “Faremos tudo isso com atendimento humanizado e presencial, garantindo a eficácia do todo o nosso trabalho”, disse o secretário da Semepp, Fernando Marques.

Entre os serviços disponíveis no evento, estão: Declaração Anual do MEI (DASN-SIMEI), abertura, alteração e baixa de MEI, emissão de Inscrição Municipal, parcelamento de débitos via Refis (Secretaria da Fazenda de Sorocaba), regularização de contas com o SAAE, apoio jurídico ao consumidor e ao empreendedor, apoio contábil ao MEI, formalização e orientação empresarial, informação e encaminhamento para capacitações gratuitas, apoio ao comércio local e ao setor industrial, orientações da Vigilância Sanitária sobre boas práticas, acesso a crédito e serviços financeiros e atendimento da Casa do Cidadão Móvel.

O Mutirão de Regularização do Mei é uma ação gratuita e o atendimento será por ordem de chegada ao local. A Praça Cel. Fernando Prestes está localizada Rua Dr. Braguinha, altura do nº 56, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (15)3316-1649.

Serviço:

Mutirão de Regularização de MEI

Data: 28, 29 e 30 de maio

Horário: das 9h às 16h

Local: Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro

Evento gratuito | Atendimento por senha