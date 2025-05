Prefeitura de Nova Iguaçu realiza mutirão de limpeza nas ruas aos domingos

Com o objetivo de prevenir inundações e alagamentos de ruas causadas pelas chuvas, a Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou um mutirão de limpeza aos domingos para limpar bueiros e ralos. A primeira região a ser atendida, no último fim de semana, foi o Centro do município, com o serviço sendo realizado em 14 vias. Em 15 dias, outras ruas do Centro serão atendidas. A previsão é que o mutirão chegue em diversos bairros da cidade, como em Comendador Soares, Miguel Couto, Austin, entre outros.

Na ação de domingo, foram feitas limpezas em 83 bueiros, 196 ralos, totalizando 4.349 metros de ruas limpas. Um caminhão vacol, que faz sucção de detritos em bueiros, também foi utilizado na intervenção.

“Fazemos a limpeza periódica de rios, canais e valões na cidade, mas essa manutenção regular dos bueiros, garante, por exemplo, que a água da chuva possa ser escoada correta e rapidamente, evitando o acúmulo de água e os alagamentos. Tiramos bastante sujeira, papeis, bitucas de cigarro, ou seja, tudo que pode entupir a rede de drenagem e causar transtornos para todo mundo”, afirmou o secretário municipal de Serviços Públicos de Nova Iguaçu, Alexandre Ferreira da Silva.