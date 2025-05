Prefeitura de João Pessoa e Conselho realizam 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

A Prefeitura de João Pessoa, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), iniciou, nesta quinta-feira (22), a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O encontro, que é realizado no auditório da Federação Espírita Paraibana, no bairro da Torre, traz como tema o ‘Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participações’.

Reunindo membros da sociedade civil e representantes das entidades governamentais, o evento segue até esta sexta-feira (23) com a formação dos grupos que vão debater diferentes eixos temáticos, bem como a eleição de delegados.

“Esse é um momento importante para a construção da política pública. É o diálogo, é ouvir a cada demanda para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais inclusiva. É um desafio diário saber como lidar com o envelhecimento da nossa população, porque os 60+ de hoje, não são os 60+ de ontem. Mas vamos juntos construir essas políticas públicas para um envelhecimento cada vez mais digno”, ressaltou Benicleide Silvestre, secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc).

Angélica Costa, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, frisou que nos dias atuais, o envelhecimento é multicultural, é para todas as pessoas. “É um envelhecimento inclusivo, onde a gente quer todo mundo de mãos dadas, porque entendemos que o envelhecimento também é solidário. Precisamos combater fortemente o etarismo e aqui eu convoco cada um de vocês. Nós temos sim que lutar cada vez mais pelos nossos direitos e falar com as pessoas dos nossos direitos e deveres, incluir todos da sociedade. Porque quando a gente inclui as pessoas, a gente tem mais significado, tem mais emoção e conta com mais pessoas nessa luta”, destacou.

A abertura do evento contou com a apresentação do Grupo Renascer, do Sesc, composto por idosas. A programação ainda incluiu a palestra de Beltrina Côrte, jornalista e estudiosa do envelhecimento há quase 30 anos, que desenvolveu o tema da conferência, trazendo dados e reflexões sobre a equidade, direitos e participações dos idosos. “Envelhecer bem nunca é uma escolha social. Por isso precisamos de políticas públicas que garantam esse envelhecimento saudável”, destacou.

Representando a sociedade civil, Aparecida Maria reforçou a importância de toda a população estar presente em eventos e debates que abordem os direitos da pessoa idosa. “Eu estou pela segunda vez em conferências. Estive na Conferência da Idosa em Belo Horizonte, que eu sou de lá, e agora estou participando aqui com as pessoas bacanas da Paraíba. Eu penso que ainda temos muitos avanços a fazer, ainda há muito a se conquistar nos direitos básicos do dia a dia, ao respeito, à inclusão nos espaços públicos e ao direito a envelhecer de forma leve”, compartilhou.

Confira a programação desta sexta-feira (23):

8h30 – Acolhimento e coffee break;

9h – Grupos de trabalho com os eixos temáticos: Eixo I – Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais; Eixo II – Fortalecimento das políticas para a proteção à vida, à saúde e ao acesso ao cuidado integral da pessoa idosa; Eixo III – Proteção e enfrentamento a todas as formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa; Eixo IV – Participação Social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices; Eixo V – Consolidação e fortalecimento da atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa como política do Estado brasileiro.

11h – Finalização dos grupos de trabalho por eixo temático;

11h30 – Almoço;

13h30 – Plenária (debate das aprovações das propostas);

16h – Plenária final (eleição e apresentação dos delegados);

16h30 – Coffee Break.