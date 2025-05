Prefeitura de Guaratinguetá investe na Atenção Primária à Saúde – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Saúde, está promovendo uma série de melhorias na Atenção Primária, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos atendimentos relacionados a síndromes gripais e, ao mesmo tempo, reduzir a demanda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Diversas unidades de saúde já foram contempladas com o reforço nos estoques de medicamentos voltados ao tratamento de síndromes respiratórias. Além disso, essas unidades contam com estrutura adequada e equipes formadas por médicos e enfermeiros capacitados para acolher e atender os pacientes com qualidade.

Confira as unidades de saúde que fazem parte dessa ação:

São Dimas

Jardim do Vale

Colônia

Jardim Esperança

São Manoel

Cohab

Campinho

Oswaldo Cruz

Tamandaré

AME

Pedregulho

Pingo de Ouro

Rocinha

Caso o profissional médico identifique a necessidade, o paciente será devidamente orientado a procurar a UPA para continuidade do atendimento.

A Prefeitura reforça também a importância da vacinação contra a gripe, que está disponível em todas as unidades de saúde de Guaratinguetá, para toda à população.