Prefeitura de Guaratinguetá destaca ações educativas do Maio Amarelo 2025 na primeira quinzena de maio

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, divulga o balanço das ações realizadas na primeira quinzena de maio dentro da Campanha Maio Amarelo 2025, que neste ano tem como tema: “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”.

Dentre as ações promovidas pelo Programa Educação para o Trânsito, destacam-se as palestras técnicas e de conscientização realizadas em empresas do município.

Outra importante frente da campanha são as ações desenvolvidas em parceria com os agentes do Detran/SP, realizadas em frente às escolas durante a travessia dos alunos. Nessas ocasiões, pais e motoristas recebem materiais informativos e educativos, reforçando a responsabilidade compartilhada no uso da via pública.

As ações do Maio Amarelo também contemplam aproximadamente 690 alunos da rede municipal de ensino, que participam do Programa Educacional de Trânsito no primeiro semestre de 2025. Durante as aulas semanais, os estudantes recebem orientações sobre segurança viária e materiais da campanha para compartilhar com suas famílias.