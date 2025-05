Oficina de chapéu é atração gratuita na Biblioteca Municipal de Sorocaba – Agência de Notícias

Posted on

Feira de troca de Livros estimula público a trocar até oito livros em bom estado Feira de troca de livros, sarau com manifestações afro-brasileiras e oficinas e brincadeiras para a criançada marcam a programação de 16 a 21 de julho do Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do […]