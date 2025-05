Museu de Arte Sacra recebe Coro de Câmara do Vale do Paraíba

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

O Coro de Câmara do Vale do Paraíba apresenta neste sábado (24), às 10h, no Museu de Arte Sacra, o projeto “O Feminino no Repertório Coral”.

A apresentação é gratuita e livre para todos os públicos. A atração integra o Circuito Cultural Central, programa que visa incentivar a vida artística no coração da cidade, revitalizar a região, fortalecer o comércio e dar mais qualidade de vida às pessoas.

O grupo

O Coro de Câmara do Vale do Paraíba, formado em 2016 por 11 músicos de quatro cidades, explora a expressividade da voz, divulga repertório coral a cappella (do renascimento ao contemporâneo, incluindo música colonial e novas composições) e busca cativar o público com a organicidade do canto coletivo. Seus integrantes, com formação lírica e experiência em projetos como o Coral Jovem do Estado e o Coro Jovem de São José dos Campos, dedicam-se à performance e ao ensino na região do Vale e em São Paulo.

O repertório

“O Feminino no Repertório Coral” apresenta uma performance comentada de música vocal de câmara a cappella, celebrando a contribuição feminina na música, tanto em personagens quanto em compositoras pioneiras como Hildegard von Bingen, Maddalena Casulana, Fanny Mendelssohn e Clara Schumann. O concerto destaca também a brasileira Celeste Jaguaribe e o arranjo de Silvia Körbes para Chiquinha Gonzaga, culminando na apresentação da sessão feminina do coro. O programa inclui compositoras contemporâneas como Imogen Holst e Sally Beamish, buscando maior reconhecimento para mulheres na música clássica. Intervenções didáticas contextualizam as personagens femininas e a abordagem poética dos textos.

Serviço

Museu de Arte Sacra

Travessa Chico Luiz, 67 – Centro



Fundação Cultural Cassiano Ricardo