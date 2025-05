“Mega Burger – Festival de Hambúrguer em Sorocaba” acontece no Parque das Águas de sexta a domingo (23 a 25) – Agência de Notícias

Sorocaba será palco de mais um evento para toda a família, desta vez, para o “Mega Burger”, a partir desta sexta-feira (23), das 17h às 22h, no Parque das Águas. As atrações continuam no sábado e domingo (24 e 25), das 11h às 22h, com entrada gratuita. A grande festa ocorrerá em alusão ao Dia Mundial do Hambúrguer (28 de maio).

O “Mega Burguer”, realizado pela produtora Amo Sorocaba, está em sua quinta edição e conta com o apoio institucional da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur) e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). O evento integra o Calendário de Eventos Turístico da cidade, de acordo com a Lei nº 12.718, de 10 de janeiro de 2023.

Além da praça de alimentação, com diversas receitas e combinações de hambúrgueres existentes no mundo, os visitantes poderão conferir shows.

O evento ainda terá caráter solidário. O público poderá doar um quilo de alimento não perecível, água ou ainda roupas para a Campanha de Inverno 2025, organizada pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS).

O Parque das Águas está localizado na Avenida Dom Aguirre, s/n, no Jardim Abaeté. Mais informações podem ser adquiridas pelo WhatsApp: (15) 99636-9901.