Maracanã x Internacional, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (22/05)

O jogo entre Maracanã x Internacional marcado para acontecer nesta 19 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Maracanã que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Notícias do Maracanã

Noticias do Inter

Maracanã x Internacional: Onde Assistir, Horário, Escalações e Palpites – Copa do Brasil 2025

Nesta quinta-feira, 22 de maio de 2025, Maracanã-CE e Internacional entram em campo pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, com início às 19h (horário de Brasília). A mudança de local ocorreu porque o Maracanã vendeu o mando de campo, o que torna o Colorado praticamente o mandante neste confronto decisivo.

Onde assistir Maracanã x Internacional ao vivo?

O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e também pelo Premiere, serviço de pay-per-view. Os torcedores poderão acompanhar todos os lances em tempo real e com análise dos comentaristas da ESPN.

Situação das equipes na Copa do Brasil

Na partida de ida, realizada no Beira-Rio, o Internacional venceu por 1 a 0, com gol de Gustavo Prado nos acréscimos. Agora, o clube gaúcho joga pelo empate para avançar às oitavas de final. Já o Maracanã precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Uma vitória simples da equipe cearense leva a decisão para os pênaltis.

Momento do Maracanã-CE

O Maracanã, atualmente na Série D do Campeonato Brasileiro, não vive bom momento. A equipe perdeu dois dos últimos três jogos na competição nacional e ocupa a 6ª posição no grupo A2, com oito times. A expectativa é que o técnico realize mudanças no time titular em relação ao confronto de ida.

Provável escalação do Maracanã:

Rayr; Rafael Mandacaru, Edimar e Leandro Cerqueira; Michel Pires, Rogério, Wilker Souza e Davi Torres; Luís Soares, Testinha e Bravo.

Situação do Internacional

O Internacional também passa por instabilidade na temporada. O time de Roger Machado vem de empate por 1 a 1 contra o Mirassol, no Beira-Rio, pela Série A, e não venceu nenhum dos últimos três jogos. Com o foco dividido entre o Brasileirão e a Libertadores, é provável que o Colorado entre em campo com uma equipe alternativa.

Provável escalação do Internacional:

Anthoni; Agurre, Vitão, Victor Gabriel (ou Juninho) e Ramon; Fernando, Ronaldo, Gustavo Prado, Óscar Romero e Wesley; Ricardo Mathias.

Arbitragem

A arbitragem da partida ficará sob o comando da experiente Edina Alves Batista (SP), com assistência de Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP). O árbitro de vídeo será Wagner Reway (SC), garantindo suporte no VAR para lances polêmicos e revisão de jogadas.

Palpites para Maracanã x Internacional

A equipe da ESPN divulgou seus palpites para o confronto:

Jailson Vilas Boas: Maracanã 1 x 2 Internacional

Maracanã 1 x 2 Internacional Leonardo Bertozzi: Maracanã 0 x 2 Internacional

Maracanã 0 x 2 Internacional Paulo Cobos: Maracanã 0 x 0 Internacional

O favoritismo é do Internacional, que mesmo jogando longe de casa terá maioria da torcida, além de contar com um elenco mais experiente e qualificado.

Considerações finais

O confronto entre Maracanã e Internacional promete emoção, com os dois times buscando a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Colorado tem a vantagem do empate, mas o Maracanã quer surpreender, mesmo longe de seus domínios. Os torcedores poderão acompanhar tudo ao vivo pelo SporTV e Premiere, a partir das 19h (de Brasília).

