Maio Amarelo: final de semana terá ação educativa com patinetes

Como parte das atividades do Maio Amarelo, a Prefeitura de São José dos Campos realizará nos dias 24 e 25 de maio (sábado e domingo) uma ação educativa sobre segurança no trânsito, com foco no uso responsável de patinetes elétricos. O evento acontecerá na Praça Ulisses Guimarães, no Jardim Aquarius, das 15h às 17h.

Em parceria com a operadora JET, a iniciativa trará a “Escola de Direção Segura”, um programa que oferece orientações sobre regras de trânsito, dicas de condução responsável, uso correto do aplicativo e testes práticos com cones. O objetivo é conscientizar os usuários sobre a importância da segurança no uso desses equipamentos.

Além disso, a equipe do Educamob promoverá atividades interativas, incluindo o tapete de jogo “Trilha do Trânsito” e o Painel de Jogo da Memória, voltados especialmente para as crianças, ensinando de forma dinâmica como se comportar no trânsito com segurança.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura com uma mobilidade urbana mais segura e consciente, incentivando práticas responsáveis entre pedestres, ciclistas e usuários de patinetes.

Mais ações

Nesta quinta-feira (22), às 9h30, será realizada a “Blitz do Carro Batido” na Avenida Juscelino Kubitschek, na Vila Industrial. Um carro completamente danificado e um garrafão inflável gigante (com 4 metros de comprimento) serão exibidos para chamar a atenção dos motoristas que passam pelo local. O objetivo é criar um forte impacto visual para reflexão sobre as consequências de dirigir sob o efeito do álcool.

Na sexta (23), alunos da Fundação Hélio Augusto de Souza (Fundhas) participarão do Programa Party, onde vão aprender sobre os riscos do uso de álcool, noções de primeiros socorros e segurança no trânsito.



Maio Amarelo

A Prefeitura tem um hotsite para divulgar as ações de educação no trânsito com foco na segurança viária. O cronograma de ações pode ser consultado aqui no site.

A divulgação é feita em conjunto com a campanha Maio Amarelo 2025 “Desacelere. Seu bem maior é a vida” – que é um marco visando conscientizar a população para a redução dos acidentes de trânsito.

Em todos os dias úteis do mês de maio, o Educamob, promoverá diversas ações com foco na segurança viária. A equipe vai alertar pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas em todas as regiões da cidade.



As ações do Maio Amarelo podem ser consultadas no site da Prefeitura | Foto: PMSJC

Serviço

Data: 24 e 25 de maio (sábado e domingo)

Horário: 15h às 17h

Local: Praça Ulisses Guimarães – Jardim Aquarius



