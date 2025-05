Jogos Recreativos da Educação em Ubatuba começam na segunda, 26 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A partir de segunda-feira, 26, a Secretaria Municipal de Educação (SME) dá início a mais uma edição dos Jogos Recreativos da Educação (Jore) e dos Jogos Recreativos Paradesportivos da Educação (Parajore) – “Brincando de Atletismo”. O evento se estende até o dia 30 e deve reunir cerca de 1.200 estudantes dos quartos anos da Rede Municipal de Ensino.

O Jore abre a semana com atividades voltadas à inclusão, participação e diversão. Organizado pela coordenação de Educação Física da SME, o festival tem como proposta central promover o esporte de forma educativa e não competitiva, incentivando o desenvolvimento integral das crianças.

O Parajore, voltado aos estudantes com deficiência, será realizado na quarta-feira, 28 de maio, garantindo também o acesso de todos os alunos a essa vivência esportiva.

As provas incluem modalidades como 60 metros rasos, 60 metros com barreiras, salto em distância e arremesso de peso, e todos os alunos são incentivados a participar de todas as atividades. “Como forma de valorização, todos os participantes serão premiados, fortalecendo o sentimento de pertencimento e autoestima”, afirmou o coordenador de Educação Física da SME, Fábio Campana.

Além de despertar o interesse pelo atletismo, o evento também contribui para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dos estudantes. Competências como coordenação motora, equilíbrio, velocidade, resistência e trabalho em equipe são estimuladas ao longo da programação.

“A proposta do Jore e do Parajore vai além do esporte. É uma vivência educativa, onde cada criança é protagonista de sua própria trajetória. É muito bom proporcionar, novamente, essa experiência a tantos alunos”, finalizou Campana.