Guaratinguetá recebe novas doses da vacina contra a dengue – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Guaratinguetá recebeu, nesta quinta-feira (22), 700 doses da vacina contra a dengue, destinadas a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

As doses já foram distribuídas para todas as unidades de saúde do município e estarão disponíveis no horário de atendimento das unidades:

Estratégias de Saúde da Família (ESFs): das 7h às 16h

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): das 7h às 17h

Para a vacinação, é importante que os responsáveis apresentem:

Carteira de vacinação, documento com CPF e Cartão SUS da criança ou adolescente.