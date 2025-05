Guaratinguetá define divisão de recursos da Política Nacional Aldir Blanc – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Com mais de R$ 22,5 milhões de investimentos em obras de infraestrutura em Ladário, o Governo de Mato Grosso do Sul entregou nesta quinta-feira (13) 316 ligações domiciliares de esgoto e ainda formalizou a autorização para o início da obra de pavimentação e drenagem em diversos bairros do município. O governador Eduardo Riedel participou da […]