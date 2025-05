GCM e CSI recuperam van e motos elétricas roubadas em Jacareí

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

Uma ação rápida da GCM e do CSI resultou na recuperação de uma van furtada e três motos elétricas que haviam sido levadas de uma loja em Jacareí (SP) durante a madrugada desta quarta-feira (21).

A ocorrência começou quando o Centro de Segurança e Inteligência (CSI) identificou uma van que havia sido furtada. O veículo circulava com placas adulteradas, de outro automóvel, e teria sido usado no furto de motos na loja.

Com base nas informações de rota e localização, uma equipe da Ronda Escolar que estava em patrulhamento se dirigiu à Rua Waldemar Teixeira, no Torrão de Ouro. No local, a equipe encontrou a van estacionada. Durante a vistoria, os guardas notaram uma área de mata com vegetação amassada nas proximidades e decidiram averiguar.

No local foram encontradas três motos elétricas escondidas que, somadas, valem mais de R$31 mil. Os veículos foram reconhecidos pelas vítimas como os mesmos levados da loja.



As Forças de Segurança atuam em todas as regiões | Foto: Divulgação

A ocorrência foi apresentada na 7ª Delegacia de Polícia, onde foram registrados dois boletins de ocorrência. As motos e a van foram devolvidas aos proprietários.

A ação reforça a importância do monitoramento por câmeras e da atuação integrada entre o CSI e as equipes de patrulhamento preventivo na região.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Proteção ao Cidadão