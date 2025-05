Fórum Nacional começa nesta quarta-feira na UEMS com reitores de todo o Brasil – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) recebe a partir desta quarta-feira (21), até sábado (24), o 73º Fórum Nacional de Reitoras e Reitores da Associação Brasileira de Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem). A solenidade de abertura ocorre às 19h, no auditório da UEMS/Campo Grande.

O evento tem como tema a ‘Governança, Inovação e Responsabilidade nas Universidades Estaduais e Municipais do Brasil’, e promoverá debates estratégicos sobre o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação com foco no papel das instituições de ensino superior estaduais e municiais para o desenvolvimento do Brasil.

O reitor da UEMS, Laércio de Carvalho, destaca que “é uma honra receber este fórum, que reúne lideranças acadêmicas comprometidas com a excelência e a responsabilidade social das nossas universidades. Temos o desafio de consolidar uma gestão inovadora, que responda às demandas da sociedade e promova a transformação por meio da educação”.

“É uma grande honra para a UEMS receber todas e todos os representantes do corpo signatário da Abruem. Este evento é uma oportunidade valiosa para discutirmos os desafios que as universidades enfrentam no Brasil, visando garantir que nossos acadêmicos atuem cada vez mais junto à sociedade”, concluiu.

A vice-reitora, Luciana Ferreira, pontua que o evento faz “avançar, por meio de discussões profícuas, tópicos imprescindíveis sobre financiamento, gestão transparente e ações que garantam o acesso democrático à educação superior. Com a participação de instituições de todo o país, o fórum reforça o compromisso da Abruem por uma educação pública de qualidade, inovadora e socialmente responsável. O foco é a governança das universidades públicas ao nível estadual e municipal, que têm uma grande capilaridade no interior do Brasil. Assim as discussões visam refletir práticas e políticas voltadas nas diferentes câmaras de graduação, pesquisa e pós-graduação, EAD e suas tecnologias e extensão”.

A presidente da Abruem, Cicília Maia, ressalta a importância do evento, que “este fórum é um espaço essencial para alinharmos estratégias que fortaleçam o ensino, a pesquisa e a extensão nas universidades públicas estaduais e municipais do país. O Fórum é um espaço privilegiado para discutir aspectos técnicos e o nosso compromisso com a sociedade brasileira frente aos desafios contemporâneos. A expectativa é muito positiva e estamos confiantes desse encontro para reforçarmos o papel das IES signatárias da Abruem”.

Programação completa

Nos dias seguintes, as atividades serão realizadas no auditório do Novo Hotel, em Campo Grande, com mesas-redondas, painéis e grupos de trabalho sobre diversos temas voltados ao ambiente universitário.

O evento reúne reitoras, reitores, pró-reitores e especialistas das IES signatárias da Abruem de todo o Brasil, consolidando-se como um dos principais espaços de debate sobre o futuro das universidades públicas estaduais e municipais.

Sobre a UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) foi criada em 1993 com o objetivo de fortalecer a educação superior no interior do Mato Grosso do Sul, inicialmente oferecendo 18 cursos, sendo 11 deles de licenciatura. Em 2023, a universidade completou 30 anos, consolidando-se como uma instituição de ensino superior pública e gratuita, presente em 30 municípios do estado, com um número superior a 20 mil diplomados.

Atualmente, oferece mais de 70 cursos de graduação, incluindo bacharelados, licenciaturas e tecnológicos, tanto presenciais quanto na modalidade a distância, por meio de polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Na pós-graduação, a UEMS possui 18 programas de pós-graduação Stricto sensu e 15 cursos de pós-graduação Lato sensu – especializações.

Nos últimos anos, a UEMS tem experimentado um crescimento significativo em termos de infraestrutura e investimentos. O orçamento da universidade para 2024 foi aprovado em R$ 429 milhões, com destaque para os R$ 39,7 milhões destinados a auxílios financeiros para estudantes, além de investimentos em ensino, pesquisa e extensão.

Em 2023, o Governo do Estado anunciou um aporte de R$ 17 milhões, que incluíram a equiparação das bolsas de ensino, pesquisa e extensão aos valores nacionais, além da entrega de novos veículos para o programa ‘UEMS na Comunidade’, que leva ações de extensão e cultura aos 79 municípios do estado.

Com uma trajetória marcada pela interiorização do ensino superior e pelo compromisso com a qualidade acadêmica, a UEMS continua a desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento educacional e social de Mato Grosso do Sul, orientada pelo fortalecimento de 4 eixos importantes na atual gestão visando tornar a UEMS cada vez mais inclusiva, integrada, inovadora e internacional.

Serviço:

73º Fórum Nacional da Abruem

Data: 21 a 24 de maio de 2025

21/05: auditório da UEMS – Campo Grande (MS)

22 a 24/05: auditório do Novo Hotel – Campo Grande (MS)

Informações: www.uems.br

Comunicação UEMS