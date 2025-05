Feira de Cordel integra cordelistas e repentistas de municípios paraibanos

A Feira de Cordel, que acontece no Busto de Tamandaré às sextas e sábados do mês de maio, reúne, nesta sexta-feira (23), as cordelistas Ana Lima e Claudinha Teixeira, com participação de Eduardo Nask e da sanfoneira Cristiane Villena. Para o sábado (24), está programada a apresentação dos repentistas Paulo Cruz e Toinho Batista, com show do músico Damião Moreno. O evento começa às 17h e envolve exposição de cordéis, apresentações de cordelistas, repentistas e trios de forró.

“É um momento muito especial que estamos vivendo no ambiente da cultura de João Pessoa, e a Feira de Cordel integra esse processo de maneira muito importante e essencial para nós. Estamos fazendo esse movimento de valorização da literatura de cordel há três anos e, este ano, é realmente um momento do ápice disso porque estamos conseguindo integrar cordelistas de diversos municípios da Paraíba”, ressalta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A Feira de Cordel envolve artistas de João Pessoa, Itabaiana, Campina Grande, Pombal, São Miguel de Taipu e São José dos Ramos. “Isso é muito importante, acolher e potencializar, dar visibilidade a uma literatura de perfil popular que existe há mais de cem anos no estado da Paraíba e no Brasil. Ficamos muito contentes e agradecemos a todos os cordelistas e repentistas que acreditaram no nosso projeto e no nosso trabalho”, acrescenta.

Sexta-feira – A cordelista Ana Lima nasceu no município de Pombal, no Sertão da Paraíba, mas mora na Capital desde 1987. Ela se apresenta pela primeira vez na Feira de Cordel e já tem boas impressões sobre o evento. “A iniciativa da Funjope demonstra a sensibilidade e a valorização da cultura local e regional, resgatando a leitura através da Feira de Cordel. As declamações com suas rimas e métricas atraem um público, em sua maioria turistas interessados na cultura nordestina e na literatura de cordel, impulsionando o turismo cultural na região”, observa.

Cordelista do município de Itabaiana, Claudinha Teixeira entende que a Feira de Cordel é uma forma de valorizar quem faz a literatura de cordel. “É uma iniciativa que deposita confiança e valor aos cordelistas, poetas e poetisas. É um reconhecimento gigantesco, projetos como esse devem existir até pela influência que gera para quem está assistindo e para aquele que se apresenta. É uma troca de energia, de olhares e sentimentos. Arte”, diz.

Ela conta que suas expectativas estão gigantes. “É a primeira vez que estarei na Feira de Cordel. Será uma apresentação diferenciada e emocionante, uma noite repleta de talento e admiração”, afirma.

Para o cordelista Eduardo Nask, também de Itabaiana, a Feira de Cordel é uma forma de incentivo e valorização da cultura. “O cordel hoje, em nossa região, voltou a ter a importância que merece, até porque é uma literatura nossa desde Leandro Gomes de Barros, e hoje está tendo essa repercussão positiva, graças a Deus”, pontua.

Ele acredita que esse tipo de apresentação, não somente no período junino, mas durante todo o ano, contribui para preservar e valorizar as tradições locais, inclusive, buscando trazer o público mais jovem para essas iniciativas.

“Não somente para essa apresentação da Feira de Cordel, mas para todo o cronograma que a Funjope está disponibilizando em João Pessoa. É algo incrível que precisa ser utilizado de exemplo por outros municípios”, comenta. Uma das sugestões de Eduardo Nask para outras cidades é a realização de uma semana cultural que abrace as tradições, a literatura e o que tem de melhor na arte local.

Sanfoneira e cantora, do município de Itabaiana, Cristiane Villena afirma que a iniciativa da Funjope ao realizar a Feira de Cordel é extremamente importante. “É um evento que contribui para a preservação da literatura de cordel, que é uma rica expressão cultural nordestina. Além de promover a valorização dos artistas locais, proporciona a inclusão, trazendo a diversidade de públicos. Espero que as apresentações inspirem esse público a valorizar ainda mais a literatura de cordel. É o reconhecimento do talento dos artistas”, comenta.

Sábado – Natural do município de Solânea e radicado em João Pessoa há 15 anos, o repentista Paulo Cruz tem 36 anos de carreira artística e já levou seu talento pelo Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Sobre a Feira de Cordel, o artista só tem elogios.

“A programação da Feira do Cordel vem divulgando a manifestação folclórica do cordel, do forró pé de serra e do repente improvisado ao som da viola. Por isso, desde já, eu e o meu colega Toinho Batista, com quem vou contar, estamos muito felizes nesse momento oportuno para nossa cultura popular do repente”, comenta.

Ele ressalta que a Funjope está de parabéns por realizar um evento que dá ênfase à cantoria de viola nordestina, recebendo o apoio da plateia e incentivando as novas gerações. “Vai também o nosso agradecimento ao diretor executivo Marcus Alves e toda equipe da Funjope”.

Paulo Cruz já se apresentou com grandes nomes do repente, entre eles, Severino Feitosa, Juvenal de Oliveira, Oliveira de Panelas e Domingos Matias.

Natural de Itapeim (PE), o repentista Toinho Batista mora em João Pessoa desde 1977. Ele conta que são grandes as expectativas. “Eu acho uma maravilha a Feira de Cordel. É muito importante para nossa cultura em geral. Com isso ganha o repentista, o cordelista, o forrozeiro e a população que gosta da cultura. Minha expectativa para o evento é ótima”, resumiu.

O sanfoneiro Damião Moreno é do município de Patos, mas mora em João Pessoa há quatro décadas. Ele será o responsável por animar o público com boa música e muita energia. O artista, que participa da Feira de Cordel pela segunda vez, afirma que está bastante animado para esta edição e ressalta a importância da feira.

“É uma grande iniciativa da Funjope promover esse evento porque nele as pessoas podem conhecer muito mais sobre a nossa cultura na música e no cordel paraibano. Por isso mesmo, minhas expectativas são as melhores possíveis. Me sinto feliz em poder mostrar um pouco da minha música nessa cidade querida”, afirmou.

Programação – O último final de semana do evento terá a cordelista Verônica Adelino na sexta-feira (30). No sábado (31), a programação conta com os repentistas Oliveira de Panelas e Maria Soledade e apresentação do Trio de Forró Swing Nordestino.