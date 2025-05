Fanfarra da E.M. “Dr. Getúlio Vargas” representa Sorocaba no aniversário de Piedade – Agência de Notícias

Fotos: Divulgação

A fanfarra da E.M. “Dr. Getúlio Vargas”, de Sorocaba, realizou, na manhã desta terça-feira (20), uma apresentação no município de Piedade, como parte da programação dos 185 anos da cidade, levando música, coreografias e o entusiasmo de seus alunos para além dos muros escolares. O repertório contou com as músicas “Parabéns a você”, “Ana Júlia”, “Twist and Shout”, entre outras.

O grupo é formado por 45 integrantes no corpo musical e 30 alunas na linha de frente, que ensaiam semanalmente duas horas fora do horário escolar. A fanfarra é coordenada por Suelen Araújo (coordenadora geral e coreógrafa), Bruno Reis (diretor artístico e regente), Daniele Rincon (que também assina a coreografia) e a professora Alessandra Elisa (responsável pelo apoio pedagógico).

Agenda de apresentações

O convite para se apresentar na cidade vizinha partiu da Secretaria de Educação de Piedade.

Além da participação em eventos regionais como o desta terça-feira, a equipe já tem outros compromissos importantes confirmados para este ano:

Festa Junina da E.M. “Dr. Getúlio Vargas” (14/06)

Desfile em comemoração ao aniversário de Sorocaba (15/08)

Campeonato Estadual de Fanfarras 2025, com data ainda a ser definida.

Premiações

A fanfarra ganhou em primeiro lugar os Campeonatos Paulista e Brasileiro de Bandas e Fanfarras de 2024, na categoria Banda de Percussão com Liras, realizados na cidade de Amparo. O grupo foi reativado em 2023, sob o comando do regente Bruno Reis. Em novembro do ano passado, a escola recebeu a visita do prefeito Rodrigo Manga e do Secretário da Educação, Clayton Lustosa, para uma celebração oficial de reconhecimento pelos títulos.

As tradicionais fanfarras das escolas municipais foram retomadas graças aos recursos financeiros oriundos do Programa Fundo Rotativo da Escola (FRE), implementado na rede municipal, no ano de 2022.