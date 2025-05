Exposição fotográfica “Vestígios” é atração no Pátio Cianê Shopping a partir de 5 de junho – Agência de Notícias

A exposição fotográfica “Vestígios”, produzida pelo artista Welliton Paiva, tem início no dia 5 de junho no Pátio Cianê Shopping. A mostra gratuita poderá ser vista no Bloco B do empreendimento, no Piso 1, até o dia 30 de junho.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), com o apoio do shopping, a exposição tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população sorocabana e valorizar os artistas.

A mostra reúne registros de momentos do cotidiano, apreciados pelo fotógrafo na correria do dia a dia. “Em ‘Vestígios’, tal olhar desatento ganha outra chance de se conectar com a cidade, seja numa cafeteria no fim de tarde ou no parque sob o sol brilhante, os retratos da exposição buscam captar momentos únicos”, destaca Welliton.

Natural de Sorocaba, Welliton cursou Ciência da Computação e, em 2019, se mudou com a esposa para Londres. Lá, o artista comprou sua primeira câmera, segundo ele, sem grandes pretensões, apenas por curiosidade. Com o tempo, descobriu na fotografia de rua uma forma de expressão, uma maneira de observar o cotidiano com mais atenção. “O que era só um interesse descompromissado acabou se revelando uma paixão: capturar pequenos gestos, encontros breves e os silêncios da cidade”, completa.

A exposição fotográfica “Vestígios” poderá ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.