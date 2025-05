Ex-deputada Cristiane Brasil diz que padre Fábio de Melo é gay e cita nomes

Por MRNews



Ex-deputada Cristiane Brasil faz acusações contra padre Fábio de Melo nas redes sociais

A ex-deputada federal Cristiane Brasil causou grande repercussão nas redes sociais nesta quarta-feira (21) ao fazer declarações polêmicas sobre a vida íntima do padre Fábio de Melo. Em uma série de publicações, ela afirmou que o sacerdote teria uma vida sexual ativa, chegando a citar que ele teria se relacionado com homens casados na cidade de Petrópolis (RJ).

Cristiane Brasil, conhecida por suas falas contundentes e envolvimento em diversas controvérsias, declarou com convicção que conhece os nomes dos supostos parceiros do padre e insinuou que há uma “fofoca pesada” em torno do tema. “Até homem casado ele namorava em Petrópolis. Sei nomes e tudo. Aliás, a fofoca era pesada! Imagina, cidade do interior”, disse.

Em meio à polêmica, Cristiane foi ainda mais incisiva e chegou a sugerir que o padre deveria abandonar o sacerdócio: “Larga a batina urgente e se assume”, escreveu.

As declarações de Cristiane Brasil vieram à tona pouco tempo depois de Fábio de Melo se envolver em outra controvérsia. Recentemente, o padre compartilhou em seu Instagram um relato sobre um erro no valor de um produto em uma cafeteria em Joinville (SC), o que teria resultado na demissão do gerente do local. A história repercutiu negativamente e o religioso foi alvo de críticas nas redes sociais, com muitas pessoas questionando sua conduta e sensibilidade diante do ocorrido.

Apesar da força das acusações, até o momento, padre Fábio de Melo não se manifestou sobre as declarações da ex-deputada. Também não houve qualquer comprovação ou confirmação dos fatos mencionados por Cristiane Brasil. O episódio reacende debates sobre os limites da vida pública de figuras religiosas e o impacto de declarações feitas por personalidades políticas nas redes sociais.

A situação continua sendo acompanhada de perto pelos fãs do padre, que aguardam possíveis esclarecimentos sobre o caso.

A ausência de Ana Maria Braga no comando do Mais Você

nos últimos dias não passou despercebida pelo público. Muitos telespectadores estranharam o sumiço da apresentadora, que é figura tradicional nas manhãs da TV Globo. No entanto, o motivo do afastamento não está ligado a problemas de saúde ou férias, mas sim a um novo desafio profissional.

Segundo informações divulgadas pelo portal Notícias da TV, Ana Maria Braga está no Rio de Janeiro participando das gravações do Chef de Alto Nível, novo programa da Globo que tem estreia prevista para julho de 2025. A proposta do reality é bastante ousada e promete inovar o formato das competições culinárias brasileiras.

O programa contará com 24 participantes divididos em três categorias: chefs profissionais, cozinheiros da internet e amadores. As provas ocorrerão em uma estrutura vertical composta por três cozinhas temáticas: porão, cozinha afetiva e cozinha high-tech. O grande diferencial está na distribuição dos ingredientes, feita por um elevador, que obriga os competidores a agirem com rapidez para garantir os melhores itens.

Time de peso e formato envolvente

Ana Maria Braga estará acompanhada de um time de jurados renomados: Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. Cada episódio trará desafios exigentes que testarão não apenas a habilidade técnica dos competidores, mas também a criatividade e a capacidade de improviso.

A dinâmica do programa promete atrair um público variado, ao reunir diferentes perfis de cozinheiros em uma competição repleta de surpresas. A exibição ocorrerá às terças e quintas, após a novela Vale Tudo, com reprises no GNT às quartas e sextas.

Retorno ao Mais Você

Em suas redes sociais, Ana Maria Braga tranquilizou os fãs ao informar que ficará afastada do Mais Você por apenas três semanas. Após esse período, ela retorna normalmente ao programa matinal, retomando sua rotina na televisão ao vivo.

A apresentadora, que tem mais de duas décadas à frente do Mais Você, continua sendo um dos grandes nomes da TV brasileira. Seu novo envolvimento em Chef de Alto Nível demonstra sua versatilidade e disposição em explorar novos formatos, mantendo-se atualizada e relevante.

Verdadeiro motivo de Daniele Hypolito não convidar a mãe ao casamento é revelado: entenda a exigência contratual

A ginasta Daniele Hypolito surpreendeu ao explicar por que sua mãe não esteve presente em seu recente casamento civil com Fábio Castro. A revelação veio à tona em entrevista ao jornal Extra, na qual a atleta contou que a cerimônia foi realizada de maneira discreta por um motivo específico e inesperado: uma exigência contratual ligada à sua participação em um reality show.

Segundo Daniele, o programa de televisão em questão exigia que os participantes fossem oficialmente casados no papel. Como ela e Fábio já viviam juntos, a união civil foi uma formalidade necessária para que pudessem integrar o elenco do reality, ainda mantido sob sigilo. O casamento aconteceu sem festa e sem a presença de familiares, gerando especulações e até críticas nas redes sociais, especialmente sobre a ausência da mãe da ginasta.

União por estratégia, não por emoção

A atleta fez questão de esclarecer que a cerimônia civil teve um caráter meramente burocrático. “Não foi o casamento dos nossos sonhos”, destacou Daniele. A ausência da mãe e de outros entes queridos não se deu por conflito familiar, mas sim pela natureza prática do evento, organizado apenas para atender às regras do contrato televisivo.

Cerimônia simbólica está marcada para outubro

Daniele Hypolito também revelou que ela e Fábio estão planejando uma celebração mais completa e emocional em outubro de 2025. Essa futura cerimônia contará com a presença da família e amigos, como forma de consolidar a união de maneira simbólica e significativa. “Vai ser o casamento de verdade, bonitinho”, disse a ginasta, mostrando entusiasmo com o que está por vir.

Realidade dos famosos: contratos podem ditar decisões pessoais

O caso de Daniele Hypolito chama atenção para como aspectos contratuais e compromissos profissionais podem influenciar decisões pessoais, especialmente na vida de celebridades. A exigência do reality show exemplifica como o universo da mídia e do entretenimento muitas vezes exige sacrifícios e ajustes na vida íntima de quem vive sob os holofotes.

A ginasta, que já representou o Brasil em Olimpíadas e Campeonatos Mundiais, agora protagoniza mais um momento marcante — desta vez fora dos tatames, mostrando como concilia vida pessoal e oportunidades profissionais.

Cariúcha gera polêmica ao criticar mulheres que cuidam de bebês reborn: “Um bando de mulher velha”

Durante um momento de folga do programa Fofocalizando, do SBT, a apresentadora Cariúcha causou alvoroço nas redes sociais ao se manifestar contra mulheres que cuidam de bonecas reborn como se fossem filhos reais. Em um vídeo publicado em seu Instagram, a ex-A Fazenda não poupou palavras ao criticar o comportamento de quem se dedica intensamente ao universo dessas bonecas hiper-realistas.

Cariúcha iniciou seu desabafo demonstrando espanto e incredulidade com a dedicação que algumas pessoas têm aos reborns. Ela ironizou a situação e relembrou um caso em que uma mulher supostamente levou sua boneca ao médico e ficou frustrada por não ser atendida. “Claro, sua louca, isso é uma boneca”, disparou a apresentadora, visivelmente incomodada.

Sem rodeios, ela sugeriu que essas mulheres buscassem apoio psicológico. “Se tratem. Vai fazer terapia, psiquiatra, não tem vergonha nenhuma. Eu mesma faço”, afirmou Cariúcha, ressaltando que cuidar da saúde mental é essencial. Ela completou dizendo que, sem acompanhamento, poderia estar agindo da mesma forma que as mulheres que critica. “Se não, eu estava igual vocês, louca”, comentou.

A fala mais impactante do vídeo, e que gerou maior repercussão, foi quando a apresentadora chamou essas pessoas de “um bando de mulher velha brincando de bebê reborn”. A declaração foi considerada ofensiva por muitos internautas, especialmente por tocar em questões como idade e maternidade simbólica, que são sensíveis para parte do público.

Ainda no vídeo, Cariúcha direcionou críticas mais duras, afirmando que essas mulheres deveriam ocupar seu tempo com causas reais. Ela sugeriu, por exemplo, o apoio a abrigos de animais ou a crianças em situação de vulnerabilidade, em vez de investir tanto tempo e afeto em bonecas.

O vídeo rapidamente viralizou e dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas concordaram com a apresentadora, alegando que o cuidado com bonecas como se fossem filhos pode ser um sinal de desequilíbrio emocional, outros consideraram o discurso agressivo e preconceituoso, acusando Cariúcha de desrespeitar escolhas individuais.

O ponto mais controverso veio no final do vídeo, quando Cariúcha soltou: “Vão arrumar um macho, isso é falta de um bem grande”. A frase acendeu ainda mais o debate nas redes, sendo vista por muitos como machista e desnecessária, o que alimentou ainda mais a polêmica.

A repercussão do caso reacendeu discussões sobre até onde vai o direito de opinar publicamente e onde começa o respeito às individualidades. Enquanto isso, a atitude da apresentadora continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, dividindo seguidores entre apoiadores e críticos.

Cariúcha é Dispensada do Fofocalizando: Entenda os Bastidores da Saída Polêmica

A saída de Cariúcha do programa “Fofocalizando”, exibido pelo SBT, gerou grande repercussão nas redes sociais e na mídia especializada. Conhecida por sua personalidade forte e opiniões contundentes, a apresentadora protagonizou momentos marcantes na atração, incluindo discussões ao vivo com colegas de bancada. A decisão de deixar o programa foi cercada de polêmicas e especulações, envolvendo questões profissionais e pessoais.

Conflitos ao Vivo com Leo Dias

Um dos episódios mais comentados foi o desentendimento entre Cariúcha e o jornalista Leo Dias durante uma edição ao vivo do “Fofocalizando”. A discussão teve início quando os apresentadores comentavam sobre um vídeo envolvendo o ator Dado Dolabella e a atriz Renata Brás. Cariúcha expressou sua opinião de forma veemente, sendo interrompida por Leo Dias, o que gerou um embate acalorado entre os dois. A apresentadora questionou se seria censurada, demonstrando insatisfação com a situação .

Pedido de Saída e Questões Pessoais

Em entrevistas posteriores, Cariúcha revelou que pediu para sair do programa devido a questões pessoais e profissionais. Ela mencionou sentir-se sufocada e não estar bem psicologicamente, o que a levou a buscar ajuda e repensar sua participação na atração. A apresentadora também destacou que procurou apoio do apresentador Ratinho para facilitar sua saída do “Fofocalizando

Repercussão e Comentários de Leo Dias

A saída de Cariúcha gerou diversos comentários, incluindo declarações de Leo Dias, que ironizou a decisão da colega, sugerindo que ela teria desistido ao lembrar de suas responsabilidades financeiras. O jornalista também questionou se o pedido de saída foi bem pensado, indicando que decisões desse tipo devem ser tomadas com cautela .(

Reações nas Redes Sociais

A notícia da saída de Cariúcha do “Fofocalizando” repercutiu amplamente nas redes sociais, com fãs e internautas expressando apoio à apresentadora. Muitos destacaram sua autenticidade e coragem em expor suas opiniões, enquanto outros criticaram a forma como os conflitos foram conduzidos no programa.

Conclusão

A saída de Cariúcha do “Fofocalizando” evidencia os desafios enfrentados por personalidades da mídia ao conciliar opiniões fortes com a dinâmica de programas ao vivo. A apresentadora demonstrou coragem ao expor suas razões e buscar seu bem-estar, mesmo diante de críticas e polêmicas. Sua trajetória no programa deixa um legado de autenticidade e destaca a importância de ambientes de trabalho saudáveis e respeitosos.()

Para mais detalhes sobre o desentendimento entre Cariúcha e Leo Dias, assista ao vídeo

Cariúcha é Afastada do Fofocalizando

Nesta sexta-feira, 22 de novembro, Cariúcha, apresentadora do programa Fofocalizando, foi afastada temporariamente do SBT após passar por uma cirurgia estética extensa. O procedimento incluiu lipoaspiração em várias áreas do corpo, definição de quadríceps e enxertia de gordura nos glúteos, utilizando a tecnologia BodyTite para um resultado mais natural.

Segundo Leo Dias, a apresentadora continua no programa, e não será substituída. Internada no Hospital Vila Nova Star, ela ainda se recupera e tranquilizou seus seguidores por meio de vídeos nas redes sociais. Cariúcha também confirmou presença no especial de Natal de Gusttavo Lima, mas seu retorno ao Fofocalizando ainda não foi definido.

O afastamento ocorre logo após a apresentadora ter superado outro procedimento médico recente, a retirada de miomas. Apesar disso, sua decisão de realizar a cirurgia estética vinha sendo planejada há algum tempo.