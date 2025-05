Escolas da rede municipal de ensino recebem o Projeto Orquestra de Sucata – Agência de Notícias

As ações serão feitas entre os dias 26 e 30 de maio, em cinco unidades de ensino do município

Tem início no dia 26 de maio uma série de apresentações do Projeto Orquestra de Sucata, que segue até o dia 30 de maio, em cinco escolas da rede municipal de ensino de Sorocaba. O projeto, que é patrocinado pela empresa Toyota, é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), nas apresentações da Orquestra realizadas no município.

Ao todo serão 10 espetáculos didáticos da Orquestra de Sucata, sendo que cada escola contemplada receberá duas apresentações, para atender os alunos dos turnos da manhã e da tarde.

Os eventos serão totalmente custeados pelos realizadores do projeto, sem custos para o município. Os espetáculos, além de seu cunho artístico e cultural, envolvem o conceito de sustentabilidade, por utilizarem instrumentos musicais confeccionados com sucata e materiais recicláveis. Seu objetivo é informar sobre sustentabilidade, por meio da música, promovendo reflexões sobre a preservação do meio ambiente e ressaltando a importância da reciclagem para a sociedade.

As unidades escolares contempladas são: E.M. “Milton Leite Oliveira”, em Brigadeiro Tobias (26/5); E.M. “Prof. Milton Santos”, no Ipatinga (27/5); E.M. “Norma Justa Dall’ Ara”, no Jd. São Carvalho (28/5); E.M. Prof. Ary de Oliveira Seabra, no Cajuru do Sul (29/5); e E.M. “Prof.ª Julica Bierrenbach”, no Jd. Cruzeiro do Sul (30/5).

No total, serão atendidos aproximadamente 4 mil alunos. O projeto já promoveu 210 oficinas musicais culturais, de forma gratuita, em escolas da rede pública de ensino do município. Também serão proporcionadas oficinas de percussão, para a criação de instrumentos feitos com sucata e materiais recicláveis.