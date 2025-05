Emlur inscreve condomínios e empresas na coleta seletiva durante Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) participa do Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), nesta quarta-feira (21) e quinta-feira (22), no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em Tambauzinho. No evento, a Divisão de Educação Ambiental apresenta a coleta seletiva e inscreve condomínios residenciais e empresas no serviço. A Emlur também está a cargo da limpeza do Feirão.

De acordo com a diretora de Educação Ambiental, Kênia Chaves, o Feirão é uma oportunidade para aumentar a adesão à coleta seletiva e divulgar as práticas de sustentabilidade à sociedade. “Atendemos condomínios residenciais, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos mediante adesão nos canais de comunicação da Emlur e trazemos essa possibilidade ao Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo”, afirma.

A equipe de Educação Ambiental também presta informações sobre como fazer a separação de resíduos – entre úmidos e secos – e o descarte de materiais de médio e grande porte, como móveis e eletrodomésticos. “Se o indivíduo está precisando se desfazer de um sofá velho ou de uma geladeira, por exemplo, é só acionar a Emlur e pedir o atendimento do Cata-Treco, que vai recolher os itens gratuitamente mediante agendamento. O que não pode é deixar os objetos na calçada ou em terrenos”, frisa Kênia Chaves.

Quem visitar o estande da Emlur também vai conhecer as ações educativas nas escolas públicas e privadas. O Departamento de Educação Ambiental e a Divisão de Arte e Cultura (Diac) orientam os estudantes sobre a separação de resíduos de uma maneira lúdica, por meio do teatro, da música e de jogos educativos que remetem à coleta seletiva.

A ação também pode ser feita na sede da Emlur, onde os estudantes podem conhecer a Galeria de Arte e Cultura, um espaço de exposição das peças feitas pelos artesãos da Emlur com materiais recicláveis. Para solicitar visita em escolas ou na sede da Emlur, é preciso enviar e-mail para o endereço [email protected].

Coleta seletiva – De acordo com a Lei Estadual de número 10.041/2013, a coleta seletiva de resíduos deve ser feita em todas as edificações residenciais com mais de três pavimentos. A população pode solicitar a inclusão na coleta seletiva pelos telefones 3213-4237, 3213-4238 e 3214-4240 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada.

Feirão – Os interessados em uma das 2.500 vagas ofertadas no Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo devem se dirigir ao Espaço Cultural José Lins do Rêgo em posse dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, currículo atualizado e comprovante de residência. O atendimento é das 9h às 12h e das 13h às 16h.