Dourados recebe edição do Programa Perifeirarte com foco em formação de cidadania para lideranças 

A Subsecretaria de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, vinculada à Secretaria de Estado da Cidadania, promove, de 5 a 7 de junho, em Dourados (MS), mais uma edição do Programa Perifeirarte. A iniciativa valoriza o protagonismo das comunidades e promove o fortalecimento das lideranças locais por meio da formação continuada, oficinas, palestras e atividades culturais.

Com uma programação que se estende por três dias, o Curso de Formação Continuada para Lideranças Comunitárias será realizado no Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Dourados, com início na quinta-feira (5), às 18h30, na cerimônia de abertura que contará com a presença do subsecretário de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, Jairo Luiz da Silva, representantes da Prefeitura Municipal e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Antônio Freire.

A programação inclui palestras sobre temas essenciais para o fortalecimento e a formalização de entidades comunitárias, como a regularização documental, formação e registro em cartório, agricultura urbana e periurbana, além de temas práticos como vigilância sanitária, cooperativismo, associativismo e estratégias de marketing para organizações comunitárias.

“O Programa Perifeirarte reafirma o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento das comunidades periféricas, promovendo cidadania, inclusão, desenvolvimento sustentável e valorização da diversidade cultural”, ressalta o subsecretário de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários e idealizador do programa, Jairo Luiz Silva.

Além da formação técnica, o evento contempla também ações de engajamento comunitário e valorização da cultura local. No sábado (7), às 9h30, será realizada a ação ECOmunitário, com o plantio de árvores no Bosque da Feira João Totó Câmara, promovendo conscientização ambiental e mobilização cidadã. No mesmo local, a partir das 18h, a comunidade poderá prestigiar as Atividades Culturais do Programa Perifeirarte – Arena Comunitária, com apresentações artísticas e culturais na Feira João Totó Câmara, no Jardim Água Boa.

Para se inscrever, basta preencher o formulário clicando no link.

Cronograma

5 de Junho (Quinta-feira)

Local: Anfiteatro da Prefeitura Municipal – Rua Coronel Ponciano, 1700 Parque dos Jequitibás

18h30 – Abertura – Jairo Luiz da Silva – Subsecretário de Estado de Políticas Públicas para Assuntos comunitários, representante da Prefeitura Municipal e Antônio Freire – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação

19h – Palestra 1 “Regularização da documentação das entidades comunitárias”- Palestrante: Delson Luiz Lazzarini – Técnico em Contabilidade

19h40 – Palestra 2 “Formação de entidades comunitárias e o registro em cartório” – Palestrante: Cartório

20h20 – Palestra 3 “Agricultura Urbana e Periurbana” – Palestrante: Eder Milton Vasques – Coordenador de Cooperativismo, Crédito e Acesso a Mercados – SEAF/SEMADESC de Mato Grosso do Sul. Técnico em agropecuária e acadêmico de Engenharia Ambiental e Sanitária.

6 de Junho (Sexta-feira)

18h30 – Palestra 4 – “Vigilância Sanitária, Práticas e Postura” – Palestrante: SENAR MS

19h30 – Palestra 5 – “Cooperativismo, Associativismo e Marketing” – Palestrante: SICOOB

7 de Junho (Sábado)

9h30 – ECOmunitário – Ação de plantio de árvores – Local: Bosque da Feira João Totó Câmara

18h – Atividades Culturais do Programa PERIFEIRARTE Arena Comunitária na Feira João Totó Câmara – rua Cafelândia – Jd. Água Boa.

Paula Maciulevicius, Comunicação da Cidadania