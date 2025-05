CRB x Santos, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (22/05)

O jogo entre CRB x Santos marcado para acontecer nesta 19 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem CRB que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Notícias do CRB

Noticias do Santos

CRB x Santos: Onde Assistir, Horário, Palpites e Escalações em Jogo Decisivo da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, 22 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), CRB e Santos se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após empate em 1 a 1 na ida, na Vila Belmiro, a decisão está completamente aberta. O vencedor avança às oitavas de final, enquanto novo empate leva a disputa para os pênaltis.

Além da importância esportiva e financeira — com premiação milionária em jogo —, o confronto carrega expectativa extra com a possibilidade do retorno de Neymar ao time do Santos, após mais de um mês afastado por lesão.

Onde assistir CRB x Santos ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva no Prime Video, serviço de streaming da Amazon. Assinantes da plataforma poderão acompanhar todos os lances ao vivo e com qualidade HD.

Momento das equipes

CRB vive momento de estabilidade. A equipe alagoana vem de uma vitória e quatro empates nos últimos cinco jogos, contando compromissos pela Série B do Brasileirão e o jogo de ida contra o Santos. Com uma equipe equilibrada, o técnico Eduardo Barroca aposta na força da torcida e no fator casa para surpreender.

Já o Santos vive um período conturbado. O Peixe não vence há mais de um mês e ocupa a vice-lanterna da Série A, com desempenho abaixo das expectativas. Além disso, sofreu com desfalques importantes nas últimas rodadas e busca uma virada de chave com o possível retorno de Neymar.

Palpites para CRB x Santos

Especialistas divergem nas análises sobre o duelo. Veja alguns palpites:

Jailson Vilas Boas: CRB 2 x 1 Santos

CRB 2 x 1 Santos Leonardo Bertozzi: CRB 1 x 1 Santos

CRB 1 x 1 Santos Paulo Cobos: CRB 1 x 0 Santos

O favoritismo do CRB em casa pesa, mas a expectativa pela volta de Neymar pode influenciar diretamente no desempenho do Santos.

Prováveis escalações

CRB – técnico: Eduardo Barroca

O time deve ir a campo com algumas mudanças em relação à partida de ida, especialmente com a ausência do centroavante Breno Herculano, autor do gol em Santos. Mikael deve ser o substituto.

Goleiro: Matheus Albino

Matheus Albino Defesa: Weverton, Henri, Luis Segovia, Matheus Ribeiro

Weverton, Henri, Luis Segovia, Matheus Ribeiro Meio-campo: Higor Meritão, Gegê, Danielzinho

Higor Meritão, Gegê, Danielzinho Ataque: Thiaguinho, Douglas Baggio, Mikael

Santos – técnico: Cléber Xavier

O Peixe pode ter o reforço de Neymar, que voltou a treinar com o elenco. Por outro lado, os desfalques de Soteldo, Gil, João Schmidt e Escobar seguem confirmados.

Goleiro: Gabriel Brazão

Gabriel Brazão Defesa: Aderlan (ou Leo Godoy), Zé Ivaldo, Luan Peres, Souza

Aderlan (ou Leo Godoy), Zé Ivaldo, Luan Peres, Souza Meio-campo: Tomás Rincón, Zé Rafael

Tomás Rincón, Zé Rafael Meia-atacantes: Rollheiser, Thaciano (ou Neymar), Barreal

Rollheiser, Thaciano (ou Neymar), Barreal Centroavante: Tiquinho Soares

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC) VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Expectativa para a partida

Com casa cheia, o CRB aposta no bom momento e no apoio da torcida para conquistar a vaga histórica nas oitavas. O Santos, por outro lado, deposita esperanças em um possível brilho de Neymar, ídolo da torcida e esperança em tempos de crise.

Este será um duelo imperdível para os amantes do futebol nacional, com emoção garantida do início ao fim. A partida entre CRB e Santos é mais um exemplo da imprevisibilidade e da competitividade que fazem da Copa do Brasil uma das competições mais emocionantes do calendário esportivo.

Análise de Dados

