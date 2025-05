Consulta pública sobre revisão do PDI 2024-2029 é aberta à comunidade – IFSP

A PRX recebe sugestões para o capítulo da Política de Extensão até o dia 28 de maio

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PRX) do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) abriu, nesta quarta-feira (22), uma consulta pública para receber contribuições da comunidade acadêmica referentes à primeira revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024- 2029.

Essa consulta abrange o item 2.5. Política de Extensão. As sugestões podem ser enviadas por meio do formulário disponibilizado no link a seguir até o dia 28 de maio: https://forms.gle/xqVz3gqPcKKSdjkX6.

Os textos completos dos capítulos estão disponíveis para consulta nos links indicados nos formulários.

Essa etapa faz parte da primeira revisão prevista no Item 2.5. do próprio PDI e formalizada pelo Comunicado n.º 1/2025 – PRO-PRD/RET/IFSP. Com a revisão, o plano passa a ter vigência até agosto de 2029, e seu nome oficial foi alterado para Plano de Desenvolvimento Institucional IFSP 2024-2029.

O processo de revisão está sendo conduzido por uma comissão instituída por meio da Portaria n.º 1591/IFSP, de 14 de abril de 2025. Além disso, as Diretorias-Gerais dos campi receberam orientações para formação das Comissões Locais de Revisão do PDI, compostas por representantes dos segmentos discente, docente e técnico-administrativo, além de membros indicados pela gestão.

O resultado da análise das contribuições e as respectivas devolutivas ficarão disponíveis no portal do IFSP, na seção da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRD).