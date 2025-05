Cinema Especial exibe Hoje Quarta (21/05) na Globo; Dupla Explosiva 2 e a Primeira-Dama do Crime, QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Por MRNews



A programação da TV Globo nesta semana promete atrair o público com uma seleção de filmes que mesclam ação, emoção, fantasia e humor. Entre os destaques da Sessão da Tarde e do Cinema Especial, estão produções internacionais consagradas que devem agradar diferentes gostos, com histórias envolventes, grandes nomes no elenco e diretores reconhecidos por sua criatividade.

Na terça-feira, 20 de maio de 2025, o destaque vai para a produção canadense “Assassin’s Creed”, um longa de ação que leva o espectador a uma jornada por duas linhas temporais, misturando elementos históricos com tecnologia futurista. Já na quarta-feira, 21 de maio, a emissora exibe o drama romântico e fantasioso sul-coreano “Questão de Tempo”, que traz uma narrativa emocionante sobre amor e a efemeridade da vida. Para completar a semana, o Cinema Especial apresenta a comédia de ação “Dupla Explosiva 2 e a Primeira-Dama do Crime”, repleta de adrenalina e boas risadas, com um elenco estrelado.

A seguir, confira mais detalhes sobre cada produção:

Assassin’s Creed – Sessão da Tarde (Terça-feira, 20/05/2025)

Título Original: Assassin’s Creed

Assassin’s Creed País de Origem: Canadá

Canadá Ano de Produção: 2016

2016 Direção: Justin Kurzel

Justin Kurzel Elenco: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Ariane Labed

Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Ariane Labed Gênero: Ação

Inspirado na famosa franquia de videogames da Ubisoft, Assassin’s Creed acompanha a história de Callum Lynch, um homem condenado à morte que é resgatado por uma misteriosa organização chamada Abstergo Industries. Essa empresa pertence aos Templários, que estão em busca da Maçã do Éden, um objeto lendário capaz de controlar o livre-arbítrio humano.

Para localizar o artefato, os cientistas usam uma tecnologia chamada Animus, que permite a Callum reviver memórias genéticas de seu ancestral, Aguilar de Nerha, um assassino que viveu na Espanha do século XV durante a Inquisição. Através dessas experiências, Callum adquire habilidades incríveis e passa a questionar suas lealdades, descobrindo um novo propósito ao se unir aos Assassinos, grupo rival dos Templários.

Com cenas de ação espetaculares, lutas coreografadas e efeitos visuais impactantes, o filme explora dilemas filosóficos sobre poder, liberdade e memória. Michael Fassbender, que também é produtor executivo do longa, entrega uma performance intensa, enquanto Marion Cotillard e Jeremy Irons completam o elenco com atuações marcantes. A direção de Justin Kurzel aposta em uma atmosfera sombria e estilizada, ideal para fãs de ficção histórica.

Questão de Tempo – Sessão da Tarde (Quarta-feira, 21/05/2025)

Título Original: About Time – Ep. 1

About Time – Ep. 1 País de Origem: Coreia do Sul

Coreia do Sul Ano de Produção: 2018

2018 Direção: Kim Hyung Shik

Kim Hyung Shik Elenco: Lee Sung Kyung, Lee Sang Yoon, Im Se Mi, Kim Dong Jun, Kim Hae Sook, Na Young Hee, Han Seung Yeon, Rowoon

Lee Sung Kyung, Lee Sang Yoon, Im Se Mi, Kim Dong Jun, Kim Hae Sook, Na Young Hee, Han Seung Yeon, Rowoon Gênero: Romance, Fantasia, Drama

Diferente das costumeiras comédias românticas ocidentais, Questão de Tempo apresenta uma abordagem emocional e sensível sobre o amor e o tempo. A história gira em torno de Choi Michaela, uma jovem atriz de musicais que possui um dom especial: ela consegue ver a contagem regressiva do tempo de vida das pessoas ao seu redor — inclusive o seu próprio.

A vida de Michaela muda quando ela conhece Lee Do Ha, um homem poderoso que, misteriosamente, consegue parar o tempo dela apenas com sua presença. Intrigada e esperançosa, ela se aproxima dele, acreditando que essa conexão possa ajudá-la a escapar de um destino trágico.

À medida que os dois se aproximam, desenvolvem uma relação cheia de ternura, mas também marcada por dilemas existenciais. O enredo mistura drama e romance com elementos de fantasia, levando o espectador a refletir sobre o valor de cada momento e a importância de amar com urgência.

A produção sul-coreana, também conhecida por ser um dorama de sucesso, é elogiada pelo público internacional pela fotografia delicada, trilha sonora tocante e atuações envolventes, especialmente da atriz Lee Sung Kyung, que entrega uma performance emocionalmente rica.

Dupla Explosiva 2 e a Primeira-Dama do Crime – Cinema Especial

Título Original: The Hitman’s Wife’s Bodyguard

The Hitman’s Wife’s Bodyguard País de Origem: Estados Unidos

Estados Unidos Ano de Produção: 2021

2021 Direção: Patrick Hughes

Patrick Hughes Elenco: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas

Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas Gênero: Ação, Comédia

Sequência direta do sucesso Dupla Explosiva (2017), este filme traz novamente a parceria explosiva entre o guarda-costas Michael Bryce (Ryan Reynolds) e o assassino profissional Darius Kincaid (Samuel L. Jackson). No entanto, desta vez, a protagonista que rouba a cena é Sonia Kincaid, interpretada por Salma Hayek, a impetuosa e destemida esposa de Darius.

Michael está em um período sabático, tentando se afastar da violência, quando é arrastado novamente para o submundo do crime. O trio precisa enfrentar uma ameaça de proporções internacionais, liderada por um vilão interpretado por Antonio Banderas, que planeja destruir a infraestrutura da Europa.

Repleto de piadas irreverentes, tiroteios espetaculares e perseguições insanas, o longa combina ação e comédia de forma leve e divertida. Ryan Reynolds entrega seu já conhecido humor sarcástico, enquanto Salma Hayek surpreende com sua energia explosiva em cenas de combate e diálogos hilários. A química entre os protagonistas é um dos pontos fortes do filme, que diverte ao mesmo tempo em que mantém o ritmo acelerado de um típico blockbuster.

Conclusão

A TV Globo prepara uma semana de grandes emoções com filmes que exploram diferentes gêneros, do drama romântico coreano ao universo conspiratório de Assassin’s Creed, encerrando com a comédia recheada de ação de Dupla Explosiva 2. Seja para quem busca uma aventura histórica, um amor capaz de desafiar o tempo, ou uma dose de humor com perseguições explosivas, a programação promete entreter e surpreender o público brasileiro nas tardes e noites da TV aberta.

