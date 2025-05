Caravana do Cuidar realiza edição especial em alusão ao Maio Laranja no Parque Solon de Lucena

22/05/2025 |

14:00 |

52

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realiza nesta sexta-feira (23), das 8h às 12h, mais uma edição da Caravana do Cuidar. A ação acontecerá no Parque Solon de Lucena, em frente ao Terminal de Passageiros, com oferta de serviços gratuitos à população.

Nesta edição, a Caravana será alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio. A iniciativa faz parte das atividades da campanha “Faça Bonito”, apoiada pela Prefeitura de Joao Pessoa.

A população poderá acessar atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, orientação jurídica, cadastramento em programas sociais, emissão de documentos, encaminhamento ao mercado de trabalho, serviços da Cagepa e do Procon-JP, além de ações educativas e culturais. Também haverá agendamento para castração de animais, serviços de embelezamento e a presença da Defensoria Pública Móvel.

A Caravana do Cuidar tem como objetivo promover inclusão e facilitar o acesso da população aos serviços públicos essenciais.