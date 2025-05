Campanha “Faça Bonito” tem cinema para reforçar proteção

Lucas Brito





Secretaria de Saúde

Como parte da campanha “Faça Bonito – Proteja nossas crianças e adolescentes”, a Prefeitura de São José dos Campos e o Hospital Municipal realizam, nesta quinta-feira (22), a exibição do documentário “Apesar de,”, seguido de uma mesa de reflexão sobre o tema.

O evento acontece no Cefe (Centro de Formação do Educador), que fica na Avenida Olivo Gomes, 250, em Santana, a partir das 13h. A entrada é gratuita, mediante inscrição neste link.

O documentário aborda a trajetória da contorcionista paulistana Georgia Bergamim, que sofreu abusos sexuais na infância, e sua luta por superação por meio da arte. O filme é recomendado para maiores de 14 anos.

Com uma narrativa sensível e imagens impactantes, o longa-metragem explora o impacto dos traumas e a força transformadora do corpo e da mente para lidar com as cicatrizes deixadas pela violência.

O documentário foi selecionado para diversos festivais internacionais, entre eles o CineFem (Uruguai 2024), Bread and Roses (Estados Unidos, 2024), mujerDOC (Espanha 2025) e Kadin Festivali (Turquia, 2025).

Após a sessão, o público terá a oportunidade de participar de um debate com Beatriz Prates, escritora e diretora do filme, e com a equipe multidisciplinar do Hospital Municipal, que é referência para o atendimento emergencial das vítimas de violência sexual em São José dos Campos.

O objetivo é conscientizar e mobilizar a sociedade para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, por meio da informação, sensibilização e fortalecimento da rede de proteção.

A campanha

A campanha nacional “Faça Bonito – Proteja nossas crianças e adolescentes” está em sua 25ª edição e é desenvolvida pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Rede Ecpat Brasil e parceiros.

Em São José dos Campos, a Prefeitura participa e apoia atividades especiais de conscientização e sensibilização da população promovidas pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e pelo Conselho Tutelar.

No último fim de semana, foram distribuídos materiais informativos aos munícipes, com ações simultâneas em locais de grande fluxo de pessoas.

Também foram programadas capacitações técnicas de servidores municipais que integram a rede intersecretarias de proteção e garantia de direitos.



