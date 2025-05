Agentes da Prefeitura realizam ação de conscientização com motoristas de ônibus sobre os direitos da pessoa idosa – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os agentes estiveram na Rua Dias da Cruz, no Méier, realizando a ação de conscientização – Divulgação

Equipes da Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, com apoio da Guarda Municipal e da Secretaria de Transporte, estiveram, nesta quarta-feira (21/05), na Rua Dias da Cruz, no Méier, fazendo uma operação de fiscalização e conscientização de motoristas e passageiros sobre os direitos da pessoa idosa. Os agentes estiveram no mesmo ponto de ônibus onde ocorreu, nesta semana, o caso de uma idosa que precisou implorar para embarcar se segurando no ônibus da linha 606 (Engenho de Dentro x Rodoviária), da empresa Rodoviária Matias.

A cena foi filmada por pedestres e o vídeo circulou pelas redes sociais mostrando a idosa tentando embarcar no veículo em movimento com as portas fechadas. Pelas imagens, ela afirma que estava no ponto de parada e que o condutor passou direto. Somente após perceber que a situação estava sendo filmada, o motorista permitiu o embarque da passageira.

Assim que soube do caso, uma equipe da secretaria foi até a empresa Rodoviária Matias cobrar explicações e exigir uma apuração do ocorrido.

– Notificamos a empresa ontem mesmo que já penalizou o motorista do caso. Não vamos admitir esse tipo de atitude na cidade do Rio. Hoje estamos aqui no Méier conscientizando motoristas e passageiros sobre a importância da educação e segurança dos idosos no trânsito – afirma o secretário Felipe Michel.

Com foco no Maio Amarelo, mês de conscientização para redução dos acidentes de trânsito, esta ação faz parte da Operação Direito da Pessoa Idosa, que ocorre diariamente nas ruas da cidade.