Agência Minas Gerais | Aulões da Secult para gestores municipais de turismo chegam à plataforma EaD

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) e sua Diretoria de Capacitação e Qualificação, acaba de dar mais um importante passo para fortalecer o turismo em todo o estado. Os conteúdos dos “Aulões para Gestores Municipais de Turismo”, que reuniram a equipe da Secult em encontros virtuais e ao vivo entre 25/2 e 8/4 deste ano, estão agora disponíveis de forma gratuita e aberta ao público na plataforma EaD da Secult-MG .

Secult / Divulgação



O conteúdo permanecerá acessível de forma contínua, permitindo que gestores, equipes técnicas e demais interessados no desenvolvimento do turismo possam utilizar esse material como um valioso instrumento de aprendizado e apoio à gestão pública.

Conduzidos pela equipe da Subsecretaria de Turismo, os oito encontros temáticos abordaram eixos estratégicos cruciais para o desenvolvimento de políticas públicas de turismo nos municípios mineiros. A iniciativa reforça o seu compromisso com a capacitação permanente dos profissionais do setor, o fortalecimento institucional dos municípios e a valorização dos gestores locais.

Os “Aulões para Gestores Municipais de Turismo” alcançaram um sucesso notável, reunindo 3.223 participantes ao longo dos encontros, com representantes de 15 estados brasileiros e de 384 municípios mineiros. Além da presença de todas as regiões do Brasil, o projeto teve alcance internacional, com a presença de gestores públicos de Moçambique.

A qualidade do conteúdo foi amplamente reconhecida, com 79% dos participantes avaliando os encontros como “excelente”, 95% atestando a relevância para a atuação municipal e 98% expressando o desejo de participar de futuras edições. Esses dados reforçam a importância da capacitação contínua, do intercâmbio de experiências e do suporte técnico para a gestão turística em todas as instâncias governamentais.

Conteúdo rico e diverso

Os aulões abordaram temas fundamentais para a gestão do turismo municipal, oferecendo um panorama completo e atualizado sobre as políticas e ferramentas disponíveis. Em oito encontros os temas abordados foram: Políticas Públicas de Turismo e ICMS Turismo, Política de Regionalização, Cadastur, Elaboração de Produtos e Rotas e Inventário Turístico, Comercialização e Promoção, Dados do Turismo, Capacitação e Qualificação para o Turismo e, por fim, Atração de Investimentos para o Turismo – Invest Minas.

Como acessar

Para acessar este rico material de capacitação, os interessados devem seguir alguns passos simples: acesse a Plataforma EaD da Secult-MG através deste link, faça login utilizando seu e-mail/usuário e senha; os vídeos dos aulões estarão disponíveis logo na página inicial da plataforma, prontos para serem assistidos.