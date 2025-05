Ação educativa no trânsito reúne motoboys, GCM e agentes de trânsito – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

João Paulo Sardinha Fundação Cultural Cassiano Ricardo *Colaborou a estagiária Walquíria Teodoro O Cine Santana está, desde o início do mês, com uma programação especial voltada ao terror no cinema. E, na próxima quarta-feira (23), vai oferecer a oficina “Vampiros no Cinema: A Transformação dos Sugadores de Sangue ao Longo dos Tempos”, ministrada por Carlos […]