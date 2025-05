3º InovEPT acontece em Brasília – IFSP

Evento reúne educadores, estudantes e gestores para trocar experiências e debater inovação e empreendedorismo na Educação Profissional e Tecnológica

Estão abertas as inscrições para o 3º Encontro Nacional de Inovação e Empreendedorismo na Educação Profissional e Tecnológica (InovEPT). O evento acontecerá no período de 10 a 12 de junho, no Instituto Federal de Brasília (IFB), Campus Brasília. A organização é do Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec). A iniciativa tem o objetivo de criar um ambiente para a troca de conhecimentos e a discussão de práticas inovadoras. Podem se inscrever gestores, professores, estudantes e a comunidade em geral.

O InovEPT é um evento gratuito voltado ao debate dos caminhos da inovação, do empreendedorismo e da sustentabilidade na educação profissional e tecnológica (EPT). No encontro, os participantes terão momentos de troca de experiências durante três dias de programação que envolvem discussões, oficinas e apresentações.

As discussões previstas abordarão temas como startups, inteligência artificial, pesquisas aplicadas, incubadoras tecnológicas, sustentabilidade, economia solidária, empreendedorismo e polos de inovação. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30) também entram na pauta dos debates, entre outros temas atuais e relevantes para os profissionais da educação que trabalham com inovação e empreendedorismo.

Histórico – A primeira edição do InovEPT ocorreu em 2023, durante a 3ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, realizada em outubro. A segunda edição foi em maio de 2024, no Centro de Formação e Desenvolvimento dos Trabalhadores em Educação do Ministério da Educação (Cetremec), em Brasília (DF). A iniciativa fomenta a articulação entre gestores, lideranças e pesquisadores sobre os principais direcionadores para a criação de um ecossistema de inovação na EPT.

Com informações da assessoria de Comunicação Social do MEC