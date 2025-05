1ª Mostra do EMULTI fortalece integração entre municípios – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã desta quinta-feira, 22, a Câmara Municipal de Ubatuba sediou a 1ª Mostra de Trabalhos Exitosos do EMULTI, iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. O encontro reuniu mais de 200 pessoas, entre profissionais da área, gestores e convidados, que puderam conhecer de perto as práticas bem-sucedidas desenvolvidas pela equipe multidisciplinar de Ubatuba.

O evento teve como objetivo compartilhar experiências, valorizar o trabalho dos profissionais e promover o fortalecimento das redes de cuidado no território. A programação contou ainda com a participação de representantes da Secretaria de Saúde de Ilhabela, que apresentaram os projetos e as ações desenvolvidas no município, enriquecendo a troca de saberes e fortalecendo a integração regional entre as equipes do Litoral Norte. “Essa troca entre os municípios é muito enriquecedora, é realmente necessário. Esse foi o primeiro encontro, mas espero que essa parceria continue, pois os municípios e a população só têm benefícios quando atuamos juntos pelo litoral”, comentou a coordenadora da Fisioterapia no município de Ilhabela, Saskia Postuma.

“Este é um momento histórico para a nossa saúde pública. A mostra evidencia a potência dos nossos profissionais e a transformação que eles promovem diariamente na vida dos nossos cidadãos. A troca com Ilhabela demonstra que, quando somamos esforços e experiências, somos ainda mais capazes de construir uma saúde pública humanizada, eficiente e resolutiva. A Secretaria de Saúde tem muito orgulho do trabalho que vem sendo desenvolvido, e nosso compromisso segue firme: cuidar das pessoas, com empatia, acolhimento e excelência”, destacou a Secretária de Saúde de Ubatuba, Simone Brito.