Volume de chuvas em João Pessoa supera em 32% a média histórica de maio

Com 373,8 milímetros de chuvas, João Pessoa ultrapassou, nesta terça-feira (20), em 32,55%, a média histórica do mês de maio, que é de 282 mm. Os dados foram coletados pela estação meteorológica convencional 82798 do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar da intensidade, por conta do trabalho preventivo realizado desde o início do ano, a Capital paraibana tem minimizado os seus efeitos nos últimos dias.

O Inmet emitiu um alerta laranja, válido até as 23h59 desta quarta-feira (21), com previsão de chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios. Com isso, as equipes da Prefeitura, sob a orientação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP), seguem de prontidão para atender as demandas que venham a ocorrer.

“Prosseguimos com as nossas atividades de maneira ininterrupta atendendo a população, registrando as ocorrências que nos chegam, monitorando os locais de risco mais críticos e, especialmente, procurando assistir de forma presente e humanizada, todas as pessoas que estão sendo mais prejudicadas em detrimento das chuvas dos últimos dias. O nosso objetivo final sempre será o bem-estar da população”, destacou o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves.

A orientação da Coordenadoria de Defesa Civil é que as pessoas não corram riscos desnecessários, por isso, em caso de chuvas fortes, devem evitar o abrigo sob árvores, abandonar imediatamente locais de risco a qualquer sinal de anormalidade e acionar a Defesa Civil para que as providências sejam tomadas.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.