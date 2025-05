Vacinação contra gripe é ampliada para toda a população a partir desta terça, 20 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A partir desta terça-feira, 20, a vacinação contra a gripe (Influenza) será ampliada para toda a população em Ubatuba. A medida segue a liberação anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal no município, que segue abaixo do ideal entre os grupos prioritários.

A imunização está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nos horários regulares de atendimento. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação, especialmente diante do aumento do número de casos de Influenza A registrados neste ano.

De acordo com dados do sistema estadual de imunização, Ubatuba vacinou, até o momento, apenas 27,48% da população-alvo. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de, no mínimo, 90%. Entre os idosos, o grupo com maior cobertura até agora, apenas 36,26% receberam a vacina. O índice entre crianças é ainda mais preocupante: apenas 14,62% do público infantil foi imunizado. Já gestantes e pessoas com comorbidades têm cobertura inferior a 8%.

“Esses números estão muito aquém do necessário para proteger nossa população. A gripe pode evoluir para quadros graves e até levar à morte, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. A vacina é segura, gratuita e a principal forma de prevenção”, alertou a enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Alyne Ambrogi.

Sextou com Vacina no dia 30

Como estratégia para facilitar o acesso das pessoas que trabalham durante o dia e não conseguem comparecer aos postos de saúde em horário comercial, na sexta-feira, 30 de maio, a prefeitura promove mais uma edição do evento Sextou com Vacina. Das 8h às 21h, diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas: Maranduba, Perequê-Açu, Cícero Gomes, Ipiranguinha, Perequê-Mirim e Estufa I.

Todas as vacinas de rotina estarão disponíveis, incluindo doses contra hepatite, tétano, febre amarela, covid-19, entre outras. A vacina contra a gripe influenza também estará liberada para todos os públicos durante o evento.

A orientação é que os moradores levem a caderneta de vacinação e documento com foto.