Trem x Independência; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Independência enfrenta o Trem-AP pela Série D com 22 atletas relacionados após atraso no embarque

O Independência Futebol Clube, representante do Acre na Série D do Campeonato Brasileiro, viaja para Macapá para enfrentar o Trem-AP nesta quarta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Zerão, pela quinta rodada do grupo A1. A delegação acreana embarcou no domingo (18), mas teve sua programação alterada devido a um atraso de duas horas no voo, causado por uma manutenção inesperada da aeronave.

Apesar dos contratempos logísticos, o técnico Ivan Mazzuia relacionou 22 atletas para a partida. O atacante Felipinho ficou fora da viagem por decisão técnica, enquanto o lateral-direito Juan Costa segue afastado em razão de uma lesão no joelho. O grupo conta com atletas experientes como os zagueiros Pablo e Fabrício, além de jovens promessas do futebol acreano.

Segundo o chefe da delegação, João Paulo Junqueira, o trajeto até Macapá teve uma série de mudanças. Inicialmente, a conexão seria feita em Brasília com destino final a Belém, mas o voo precisou de manutenção em Cruzeiro do Sul, o que atrasou todo o cronograma. Com isso, a delegação pernoitou em Brasília e o restante do deslocamento foi remanejado para esta segunda-feira, com previsão de chegada em Belém por volta das 12h20. A equipe ainda tenta realizar um treino de adaptação em Belém ou já em Macapá antes do confronto.

Desfalques e expectativa para o confronto

O treinador Ivan Mazzuia precisará ajustar a equipe sem contar com dois nomes importantes. Felipinho, que vinha oscilando nas últimas partidas, não foi incluído entre os relacionados por critérios técnicos. Já Juan Costa, peça fundamental no setor defensivo, ainda se recupera da lesão e não tem previsão de retorno.

Mesmo com essas ausências, o Independência vive um momento positivo na Série D. Vindo de bons resultados, a equipe busca manter a regularidade para subir na tabela e se aproximar da zona de classificação. Atualmente, o clube ocupa a 7ª colocação do grupo A1, enquanto o Trem-AP é o 5º colocado. Uma vitória fora de casa pode ser fundamental para manter viva a esperança de avançar à próxima fase.

Escalação provável e comissão técnica

Os relacionados para a partida incluem nomes como o goleiro Tião, os laterais Gustavo e Lucca, os zagueiros Allison, Fabrício, Jô e Pablo, além dos meias Joel, Léo Oliveira, Pisika, e os atacantes Anderson, Eduardo, João Coitinho e Robert. A escalação titular ainda será definida após o último treino em solo amapaense.

A comissão técnica conta com o preparador físico Selsimar Maciel, o preparador de goleiros Dorielson Mendes, o fisioterapeuta Rafael Roma, além do roupeiro Rambo e o chefe da delegação João Paulo Junqueira. A presidência do clube está sob responsabilidade de José Eugênio Leão Braga, conhecido como “Macapá”.

Conclusão

A partida entre Independência e Trem-AP promete ser decisiva para as pretensões do clube acreano na Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar dos contratempos no deslocamento, a equipe demonstra foco e união para buscar um bom resultado fora de casa. Os torcedores seguem na expectativa por mais uma atuação sólida e por uma vitória que possa recolocar o time no caminho da classificação.

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.